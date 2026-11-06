Jose Mourinho, dünyada Jude Bellingham’ın benzersiz yeteneklerine sahip başka bir orta saha oyuncusu olmadığını vurguladı. İngiltere millî takım oyuncusu, Real Madrid’in AEK Atina karşısında geri dönüşle aldığı dramatik galibiyette kilit rol oynadı. Bu sonuçla Real Madrid, bu sezon Avrupa’daki kusursuz karnesini korudu.

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Son dakika golü Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürdü

Madrid, Aboubakary Koita'nın sürpriz açılış golüyle Yunanistan'da geriye düştü. Bellingham, 32. dakikada hızla karşılık verdi ve Marc Cucurella'nın ortasını şık bir topuk vuruşuyla tamamlayarak skoru eşitledi.

Ev sahibi ekip, bitime 15 dakika kala Stavro Pilo'nun golüyle yeniden öne geçerek Madrid'in Avrupa'daki kusursuz serisini bitirme ihtimalini doğurdu. Ancak Kylian Mbappe, hemen ardından yakın mesafeden attığı golle skora bir kez daha denge getirdi.

Uzatma dakikalarının sonlarında oyuna sonradan giren Fede Valverde, ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir şut çekti ve takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi. Zorlu geçen maçta alınan bu sonuçla Madrid, Avrupa'da dörtte dört yaptı ve 12 puanla zirvede Paris Saint-Germain'le eşit durumda kaldı.

‘Onun gibi başka bir orta saha oyuncusu yok’

Bellingham'ın akıl dolu topuk vuruşu, bu sezonki beşinci golünü getirdi ve önemli bir Avrupa rekorunu kırmasını sağladı. 23 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşı Mbappe'yi geride bırakarak üst üste yedi Şampiyonlar Ligi sezonunda gol atan en genç futbolcu oldu.

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Rekor getiren golünü değerlendiren Bellingham, “Tamamen içgüdüsel bir hareketti. Kendimi iyi bir pozisyonda buldum ve o durumda doğal olarak aklıma gelen tek şeyi yapmayı başardım. Güzel bir goldü” dedi.

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Mourinho, maçın ardından İngiliz oyuncuyu övgüye boğdu. Teknik direktör, gazetecilere şunları söyledi: “Geldiğimden beri harika oynuyor. Eşi benzeri olmayan bir oyuncu; dünyada her yönüyle bu kadar eksiksiz başka bir orta saha oyuncusu yok. Söyleyecek söz bulamıyorum çünkü benim için kesinlikle olağanüstü biri.

“Öne çıkmadığı günlerde bile her zaman çalışkanlığını, liderliğini, hırsını, kalitesini, gol pozisyonlarına girme becerisini ve gollerini ortaya koyuyor... Olağanüstü bir oyuncu. Tekrar söylüyorum: Bu kadroya sahip olduğum için çok şanslıyım.”

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Kazanmanın bir yolunu buldu

Madrid, tüm kulvarlardaki galibiyet serisini yedi maça çıkarsa da Atina'da sonuna kadar zorlandı. İspanyol devi, üç puanı almak için nihayetinde kadro derinliğindeki üstünlüğüne güvenmek zorunda kaldı.

Portekizli teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Elbette çok memnunum. Çok iyi oynayan, çok zorlu bir takıma karşı mücadele ettik. İlk dakikadan itibaren savunmada çok sıkı durdular ve doğrudan hücuma yönelik futbol oynadılar. Kusursuz bir maç çıkaramamamızın nedeni onlardı.

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“Ama zorluklara rağmen hep maçın içindeydik. Kritik anlarda karşılık vermeyi başardık. Gerideyken bile karakter gösterdik. Son dakikada, oyun düzeni bozulmuş ve iki takım da kazanmak için çabalarken, bireysel kalitesi daha yüksek olan taraf galip geldi.”

Sırada Mestalla sınavı var

Real Madrid, yeniden lig maçlarına odaklanırken hızla toparlanmak zorunda. Mourinho'nun ekibi, İspanya futbolunda deplasman takımları için geleneksel olarak en zorlu karşılaşmalardan biri olan Valencia maçına çıkacak.

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Madrid'in, yaklaşan kasım ayındaki millî maç arasına galibiyet serisini sürdürerek girebilmesi için Mestalla'dan olumlu bir sonuç alması şart.