Eşi benzeri görülmemiş bir skandal… Beyaz Saray, FIFA’dan Balugon’un ihraç kararının iptal edilmesini talep etti!

Geniş çapta tartışmalara yol açan benzeri görülmemiş bir adımla, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Disiplin Komitesi, Pazar günü, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda ABD milli takımı ile Bosna-Hersek arasındaki maçta Amerikalı forvet Folarin Balogun'un gördüğü kırmızı kartın cezasını askıya almaya karar verdi. Böylece Balogun, yarın Pazartesi günü 16'lı turda oynanacak Belçika maçında forma giyebilecek.

İngiliz gazeteci Ben Jacobs’un aktardığına göre, Beyaz Saray FIFA ile temasa geçerek FIFA Başkanı Gianni Infantino’dan Balogun’a gösterilen kırmızı kartın yeniden değerlendirilmesini talep etti; bu bilgi, turnuva kararlarına siyasi müdahale olduğu yönünde suçlamalara yol açtı.

Jacobs, FIFA’nın konuyu bağımsız komitelerine havale ettiğini ekleyerek, Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesinde belirtilen yetkiler ışığında Beyaz Saray’dan gelen herhangi bir iletişimin kararı etkilemeyeceğini vurguladı. Söz konusu madde, belirli koşullar altında disiplin cezalarının uygulanmasının tamamen veya kısmen askıya alınmasına izin vermektedir.

Kararın açıklanmasına rağmen FIFA, cezanın askıya alınma nedenlerini açıklayan resmi bir açıklama yapmadı; bu durum, turnuva süresince disiplin kararlarının ne kadar bağımsız olduğu konusunda bir dizi spekülasyon ve eleştiriye yol açtı.

Kararın açıklanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, “Truth Social” platformu üzerinden bir mesaj yayınlayarak, kararın “ciddi bir hatayı düzeltmek” amacıyla alındığını belirtti; bu paylaşım, olayın kendisinin yakından takip ettiğine dair bir işaret olarak geniş çapta yorumlandı.

Balojun, ABD’nin Bosna-Hersek’i 2-0 yendiği maçta bir gol kaydetmişti; ancak 64. dakikada savunma oyuncusu Tarik Mehremović’e yaptığı sert müdahale sonucu kırmızı kart görmüş ve bu müdahale, Mehremović’in ayak bileğinde ciddi bir burkulmaya neden olmuştu.

Balojun, ABD’nin Kanada ve Meksika ile ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası’nın başlangıcından bu yana üç gol atarak turnuvanın en öne çıkan ABD’li oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Belçika maçında oynamaması, çeyrek finale yükselme mücadelesinde ülkesinin milli takımı için büyük bir kayıp olacaktı.

Bu kararla ilgili dolaşan iddiaların doğruluğu teyit edilirse, bu karar, disiplin kurullarının bağımsızlığı ve FIFA içindeki karar alma mekanizmaları hakkında soru işaretleri uyandıracağı için Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı kararlarından biri olarak kabul edilecektir.