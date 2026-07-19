Eşi benzeri görülmemiş bir rekorla... Messi, Dünya Kupası finallerinin tarihine adını yazdırdı

Arjantinli Lionel Messi, İspanya milli takımıyla oynanacak 2026 Dünya Kupası finali öncesinde yeni bir rekor kırarak Dünya Kupası’nda tarihe adını yazmaya devam etti.

Arjantin milli takımının kaptanı, geçen turnuvada ülkesini şampiyonluğa taşıdıktan sonra, Dünya Kupası unvanını üst üste ikinci kez korumak amacıyla final maçında “Tango”yu yönetmeye hazırlanıyor.

İngiliz futbol istatistik ağı “Squadka”ya göre, Messi, teknik direktörü Lionel Scaloni’nin ilk on birinde yer alarak, Dünya Kupası tarihindeki final maçına çıkan en yaşlı oyuncu oldu.

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Skuaka, Messi'nin bu başarıyı 39 yıl 25 gün yaşında gerçekleştirdiğini belirtti. Bu başarı, Arjantinli yıldızın yaşına rağmen en üst seviyede rekabet etmeye devam edebilme yeteneğini teyit ediyor. Messi, turnuva boyunca olağanüstü bir performans sergileyerek takımını finale taşıdı ve hâlâ Arjantin kadrosunun en önemli unsuru olmaya devam ediyor.

Messi, üst üste ikinci kez Dünya Kupası finaline çıkıyor ve dünyanın en büyük futbol sahnesinde oynayacağı belki de son maçta, zengin kariyerine yeni bir dünya şampiyonluğu ekleyerek efsanevi kariyerine yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.