Eşi benzeri görülmemiş bir önlem… Uruguay, yıldız oyuncularına daha önce hiç uygulanmamış bir ceza verdi

Halkın ve kurumların öfkesinin boyutunu yansıtan benzeri görülmemiş bir cezai adım olarak, Uruguay Futbol Federasyonu, milli takımın 2026 Dünya Kupası’ndan dönüşü için planlanan özel uçuşu iptal etmeye ve oyuncuları normal ticari uçuşlarla seyahat etmeye zorlamaya karar verdi; bu, üst üste ikinci kez grup aşamasından utanç verici bir şekilde elenmesinin ardından gönderilen sert bir mesaj niteliğindeydi.

Gazeteci Martin Charquero, federasyonun “La Celeste”nin rahat bir şekilde dönüşünü sağlamak için hazırlanan özel düzenlemeleri iptal ettiğini ortaya çıkardı. Bu karar, sosyal medyada anında tepkilere yol açtı; pek çok kişi, İspanya’ya yenilerek turnuvadan elenen ve beklentileri karşılayamayan takıma uygulanan sembolik bir ceza olarak değerlendirdi.

Bu önlem, büyük turnuvaların ardından oyuncularını korumak için genellikle özel uçuşları tercih eden büyük milli takımların olağan uygulamasıyla keskin bir tezat oluşturuyor. ancak bu kez rahatlık feda edilmiş gibi görünüyor; bu, özellikle iki kez dünya şampiyonu unvanına yakışmayan bir performans olarak nitelendirilen bir kampanyanın ardından, zayıf performansın ciddi sonuçları olacağına dair bir uyarı niteliğinde.

Spor açısından yaşanan bu yenilgi tamamen tesadüf değildi; zira Marcelo Bielsa’nın liderliğindeki milli takımda haftalarca süren iç gerilimler başlıca bir sorun oluşturmuştu. Raporlara göre, birçok as oyuncu, özellikle antrenman yükü ve anlaşılması zor taktiksel seçimler konusunda Arjantinli teknik direktörün yöntemlerinden duydukları hoşnutsuzluğu dile getirmişti.

İspanya ile oynanan kritik maç öncesinde gergin bir toplantı düzenlendi, ancak bu toplantı taraflar arasındaki uçurumu kapatmada başarısız oldu. Bielsa, eleştirilere rağmen ilkelerinden ödün vermezken, birçok milli oyuncu toplantılardan açıkça öfkeli bir şekilde ayrıldı. Eleme sonrasında teknik direktör başarısızlığını kabul ederek, yıllarca süren çalışmaların somut sonuçlar vermeden boşa gittiğini belirtti.

Maçın bitiş düdüğü çalındığında oyuncuların gözyaşları, taraftarların eski ihtişamını geri kazanmasını umdukları milli takım kampında hakim olan hüzünlü duyguları yansıtıyordu; ancak bunun yerine 4 yıl önce Katar’da yaşananlara neredeyse tıpatıp benzeyen bir senaryo izlediler; güven sönüp gitti, hatalar birikti ve Uruguay çözüm bulmakta aciz kaldı.

Özel uçağın iptal edilmesi kararı, büyük ölçüde sembolik olsa da, Montevideo’da Uruguay milli takımını çevreleyen muazzam öfkeyi yansıtıyor. Federasyon, Canopio’nun oyundan atılması ve yedek kulübesindeki kavgalar da dahil olmak üzere utanç verici performans ve sportmenlik dışı davranışların cezasız kalmayacağına dair güçlü bir mesaj verme konusunda kararlı görünüyor.