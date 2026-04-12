Eşi benzeri görülmemiş bir olay... Trump, Beyaz Saray'ı bir savaş oyun alanı haline getiriyor!

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Haziran'da 80. yaşını kutlamak üzere Beyaz Saray'ın avlusunu UFC dövüş turnuvası arenası haline getirmeye karar verdi. Bu adım, onun bu dövüş sporuna olan büyük tutkusunu yansıtıyor.

Bu olağanüstü etkinliğin duyurusu "Truth Social" platformu üzerinden yapıldı. Trump, 250. Bağımsızlık Günü'nü (4 Temmuz) hedefleyen ilk planların, doğum günü ve Amerikan "Bayrak Günü" ile çakışan yeni tarihle değiştirildiğini açıkladı.

Hakem uzmanı: Mbappé kanaması olmasına rağmen penaltı hak etmedi

Barcelona yıldızı, Atlético Madrid maçı öncesinde Lewandowski'ye olumsuz bir sürpriz hazırladı

1988'deki olay ve Zidane'ın kararı... Real Madrid, Camp Nou'da utanç yaşamaktan korkuyor

Trump, dün Cumartesi günü Miami'deki dövüş maçlarının tribünlerinde, ailesi ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte görünerek bu açıklamaya zemin hazırlamıştı.

UFC, boks, güreş ve kickboks becerilerini demir kafeslerin içinde bir araya getiren, karma dövüş sanatları alanında dünyanın en önde gelen platformu olarak kabul ediliyor.

"Beyaz Saray Meydanı" dövüşünün son derece heyecanlı geçmesi bekleniyor; sahneyi, hafif siklet şampiyonluğu için Elia Topuria ile Justin Gaethje arasındaki karşılaşma ve geçici ağır siklet unvanı için Alex Pereira ile Cyril Gane'nin çatışması domine edecek.