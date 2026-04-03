Eşi benzeri görülmemiş bir kriz: Demokratik Kongo Cumhuriyeti, tarihi Dünya Kupası elemelerini geçtikten sonra oyuncularını gözaltına aldı!

Espanyol teknik direktörü Manolo González, Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımının tarihi bir başarıyla 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının ardından, oyuncularının kulüplerine dönmelerine izin vermeyen Kongo Futbol Federasyonu'nun kararına şaşkınlığını dile getirdi.

Bu karar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası play-off finalinde Jamaika'yı 1-0 mağlup ederek 52 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması ve yarım asırdan fazla bir süredir görülmemiş bir başarıya imza atmasının ardından geldi.

Böylece turnuvaya katılma hakkı kazanan 10. Afrika ülkesi oldu; Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kolombiya, Portekiz ve Özbekistan ile birlikte 11. grupta mücadele edecek.

González, İspanya Ligi'nde Real Betis ile oynanacak maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Kongo Futbol Federasyonu'nun orta saha oyuncusu Charles Bekele'nin kulübe dönmesine izin vermemesi nedeniyle takımının zor bir durumda olduğunu açıkladı.

İspanyol teknik direktör, "Kongo Futbol Federasyonu'ndan, iç kısıtlamalar nedeniyle şu anda milli takım oyuncularının ülkeden ayrılmasına izin verilmediğini teyit eden resmi bir bildirim aldık. Bu karar sadece Bekele'yi değil, tüm milli takım oyuncularını kapsıyor" dedi.

González, bu durumun Katalan kulübü için "tamamen alışılmadık" olduğunu ekleyerek, yönetimin krizi çözmek ve gerekli yasal işlemleri başlatmak için Kongo Futbol Federasyonu ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ile iletişime geçtiğini belirtti.

Espanyol, 2026 yılının başından beri peşini bırakmayan olumsuz sonuçlar dizisini geride bırakmayı umuyor. Takım, 37 puanla İspanya Ligi'nde 11. sırada yer alırken, Real Betis ise 44 puanla 5. sırada bulunuyor.

Teknik direktör, konuşmasının sonunda kulübün "gerekli tüm resmi adımları attığını" vurguladı ve "kontrol dışı" olarak nitelendirdiği bu sorunun çözümü için ilgili makamların yanıtını beklediğini belirtti.