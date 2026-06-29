Eşi benzeri görülmemiş bir kaos… Şok edici perde arkası görüntüleri, Suudi Arabistan’ın çöküşünün nedenlerini ortaya koyuyor

Suudi basında bugün Pazartesi günü yayınlanan haberler, Suudi milli takımının 2026 Dünya Kupası’na katılımı sırasında kamp içinden yeni ayrıntıları ortaya çıkardı. Bu haberler, takımın turnuvadan erken elenmesine yol açan koşulları gün ışığına çıkarırken, takımın atmosferini etkileyen disiplin ve yönetim sorunlarına da değindi.

Suudi milli takımı, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalıp İspanya’ya ağır bir yenilgi alarak üç maçta sadece iki puan toplayabildikten sonra Dünya Kupası’ndan grup aşamasında elendi. Bunun üzerine Suudi futbol sistemi geniş çaplı eleştirilere maruz kaldı ve ardından Federasyon Başkanı Yaser Al-Meshal istifa etti.

"Al Arabiya" kanalının aktardığına göre, milli takım kampında bazı oyuncuların sergilediği davranışlar, turnuva süresince takım içindeki disiplin eksikliğini bir ölçüde yansıtıyordu.

Kaynak, bazı oyuncuların Yunan teknik direktör Georgios Donis’ten ilgi görmediklerini hissettiklerini belirtti; bu durum kamp içindeki havaya yansıdı ve teknik ekip ile bazı milli takım oyuncuları arasındaki ilişkiyi etkiledi.

Ayrıca okuyun... "Ben uygun kişi değilim"... Sami Al-Jaber, Suudi Futbol Federasyonu'nun görevinden kaçıyor!

Kaynak ayrıca, bazı oyuncuların antrenmanlara tam olarak katılma konusunda ihmalkar davrandıklarının gözlemlendiğini belirtti; bu durum, hazırlık ve turnuva süresince milli takımı saran sorunların boyutunu yansıtıyor.

Kaynaklar, bu olayların münferit vakalar olmadığını, aksine son dönemde milli takımı etkileyen idari hataların birikiminin sonucu olduğunu vurguladı. Bu durum, kamp içinde istikrarsız bir ortamın oluşmasına katkıda bulundu ve sonuçta performans ve sonuçlara da yansıdı; Yeşiller, benzeri görülmemiş bir taraftar öfkesi ortasında turnuvadan ilk turda elendi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yaser Al-Meshal’ın geçtiğimiz saatler içinde görevinden ayrıldığını açıklamış olduğu hatırlanıyor.