Escobar'ın hayaleti geri dönüyor... Ölüm tehditleri, Kolombiyalı futbolcunun ülkesine dönmesini engelliyor

Kolombiya Futbol Federasyonu Cuma günü, Savcılıktan, oyuncu Jaminton Campaz’ın hayatına yönelik tehditler hakkında acil soruşturma açılmasını talep etti. Campaz, İsviçre karşısında uzatmaların son dakikalarında kesin bir gol fırsatını kaçırarak Kolombiya’nın 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmesini engellediği için sosyal medyada sert eleştirilere ve ölüm tehditlerine maruz kalmıştı.

Kolombiya Futbol Federasyonu ise, Kanada’nın Vancouver kentinde geçen Salı günü oynanan ve normal süre ile uzatmaların ardından golsüz berabere biten, ardından penaltı atışlarında “Cafeteros”un 4-3 mağlup olduğu Kolombiya-İsviçre maçı sonrasında, maçın ardından, 26 yaşındaki oyuncunun hayatına ve güvenliğine yönelik tehditleri kesin bir dille reddetti. Maç, normal süre ve uzatmalarda golsüz berabere kalmasının ardından penaltı atışlarında “Cafeteros”un 4-3 mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı.

Federasyon Yürütme Kurulu, Campaz’a, ailesine, tüm Kolombiya milli takım oyuncularına ve genel olarak heyetine tam dayanışma ve desteğini ifade ederek, Başsavcılık’tan bu eylemlerin sorumlularının kimliklerinin tespit edilmesi, yargılanması ve cezalandırılması için gerekli soruşturmaların bir an önce yürütülmesini talep etti.

Federasyon açıklamasında, milli takımları temsil eden oyuncuların bu mücadeleye “disiplin, bağlılık, profesyonellik ve vatan sevgisiyle” katıldıklarını vurgulayarak, bu nedenle hiçbirinin “spor ortamında ülkesini temsil ettiği için sindirilmemesi” gerektiğini belirtti.

İsviçre ile oynanan bu belirleyici maçta, uzatmaların 114. dakikasında trajik bir an yaşandı. Kampaz, direğin yanından geçen bir şutla altın bir gol fırsatını kaçırdı; bu gol, galibiyet ve çeyrek finale doğrudan yükselme anlamına gelebilirdi, ancak penaltı atışları İsviçre'nin lehine sonuçlandı.

Acı verici elenmenin ardından, sosyal medya, Arjantinli teknik direktör Nestor Lorenzo'nun liderliğindeki takıma yönelik sert eleştirilerle doldu; bunlara, turnuvadaki ilk maçında Kolombiya'nın Özbekistan'ı 3-1 yendiği maçta üçüncü golü atan Kampaz'a yönelik ciddi tehditler de dahildi.

Campaz, Instagram hesabı üzerinden derin üzüntüsünü dile getirerek şöyle dedi: “Hepimizin umduğu sevinci size yaşatamadığım için derin bir üzüntü duyuyorum, ancak size temin ederim ki bu forma için hiçbir zaman özveri, bağlılık ya da sevgim eksik olmadı. Sahada elimden gelen her şeyi yaptım ve ülkem için bunu bin kez daha yaparım.”

Aldığı ciddi tehditler nedeniyle, Arjantin’in Rosario Central kulübünde forma giyen Kampaz, milli takımın Dünya Kupası’ndaki mücadelesinin sona ermesinin ardından, kendi ve ailesinin güvenliğini korumak amacıyla Kolombiya’ya dönmedi; bu karar, durumun ciddiyetini yansıtıyor.

Campaz’ın trajik durumu, 2 Temmuz 1994’te Medellín’de 27 yaşında suikasta kurban giden Kolombiyalı defans oyuncusu Andrés Escobar’ın trajedisini hatırlatıyor. Escobar, gol attıktan sadece 10 gün sonra öldürülmüştü. Kolombiyalı defans oyuncusu, 2 Temmuz 1994’te 27 yaşında Medellín’de suikasta kurban gitti; bu olay, Dünya Kupası’nda ABD’ye karşı milli takımının kalesine gol attıktan sadece 10 gün sonra gerçekleşti ve Kolombiya futbol tarihinin en karanlık anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Kolombiya Futbol Federasyonu, açıklamasının sonunda tüm Kolombiyalıları oyunculara saygı göstermeye çağırarak şöyle dedi: “Futbol, birlik, saygı ve umudun mekanı olmalı; nefretin, sindirmenin ya da şiddetin sahnesi olmamalıdır. Bu nedenle, tüm Kolombiyalıları, spor müsabakalarının doğasında var olan farklılıkların, ülkelerini temsil etmek için hayatlarını adayanlara yönelik tehditlere veya saldırılara dönüşmemesini sağlamaya çağırıyoruz.”