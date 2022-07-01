Eşcinsel olduğunu açıklayan Avustralyalı futbolcu Josh Cavallo: "Hayalim Katar'da oynamak ama hayatımı tehlikeye atmak istemiyorum"

atar 2022 Dünya Kupası organizasyon komitesi başkanı Nasser Al-Khater, Cavallo'nun Dünya Kupası'nda oynama olasılığını değerlendirdi.

Josh Cavallo, Katar'da düzenlenecek bu yılki Dünya Kupası öncesinde endişelerini açıkladı.

A-League'de Adelaide United için oynayan Cavallo, Ekim 2021'de resmi olarak eşcinsel olduğunu açıklayan ilk aktif futbolcu oldu.

Avustralyalı oyuncu, Katar'daki Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etme arzusundan ve oraya eşcinsel biri olarak seyahat etmekten duyduğu endişeden bahsetti.

Ne söylendi?

Cavallo, Sky Sports'a verdiği röportajda, "Avustralya'yı Dünya Kupası'nda temsil edersem ve bunu yapmak için her şeyimi verirsem, bu bir onur olur, ancak aynı zamanda yasalar var" dedi.

"Kariyerimde gerçekten iyi bir şey yapmak istiyorum. Her zaman ülkem için bir Dünya Kupası'nda oynamayı hayal etmiştim ama hayatımın tehlikede olmasını istiyor muyum?"

Avustralyalı, herkesin eşit muamele görmesi gerektiğine inanarak bir adım daha ileri gitti.

"Kesinlikle Dünya Kupası'na gitmek istiyorum, evet. Herkes için sorun olmadığını göstermek istiyorum. Josh Cavallo için sorun değil çünkü o bir futbolcu ve korunuyor, herkes için iyi olmasını istiyorum." dedi Cavallo.

Cavallo, eşcinsel olmanın suç sayıldığı ülkelerde baskıya maruz kalanlara rol model olmayı hedefliyor.

"Özgürce yaşayabilmek ve kendileri olabilmek için o ülkelerden kaçmak zorunda kalan birçok insan var. Umarım bu gelecekte değişir. Bu bizim değiştirebileceğimiz bir şey" diye ekledi Cavallo.

Katar ne düşünüyor?

Aralık 2021'de Katar 2022 Dünya Kupası organizasyon komitesi başkanı Nasser Al-Khater, Cavallo'nun Dünya Kupası'nda oynama olasılığını tartıştı.

Al-Khater, "Onu memnuniyetle karşılıyoruz ve onu Dünya Kupası'ndan önce gelip ülkeyi görmeye davet ediyoruz." Dedi.

"Burada kimse kendini tehdit altında hissetmiyor. Bence bu tehlike algısı, ülkeyi olumsuz gösteren çok sayıda suçlama ve haberden kaynaklanıyor."

Ancak aynı röportajda bir uyarıda bulundu.

"Eşcinselliğe izin verilmiyor. Halka açık sevgi gösterileri hoş karşılanmaz ve bu herkes için geçerlidir" dedi.

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