Bir gazete raporuna göre Bayern Münih, nörolojik bir rahatsızlığa yakalanan yıldızı Jamal Musiala'nın yerini doldurmak için bu yaz yeni bir oyuncuyla anlaşma ihtimali konusundaki tutumunu netleştirdi.

"Sky" ağının Alman gazetecisi Florian Plettenberg'e göre Bayern, Musiala'ya tam desteğini sürdürüyor ve özellikle Lennart Karl, Ismaïl Saibari ve Serge Gnabry gibi ofansif orta saha mevkisini doldurabilecek birden fazla seçeneğe sahip olması nedeniyle onun yerini doldurmak için transfer piyasasında hamle yapmayı düşünmüyor.

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Musiala, kaval kemiğinde kırık ve ayak bileğinde çıkık yaşaması sonrası yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalmış, ardından geçen sezonun ikinci yarısında Bayern ile sahalara dönmüş, daha sonra Almanya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası müsabakalarında yer almıştı.

Musiala, 3 gün içinde saha içinde iki kez yere yığılmasının ardından tıbbi kontrole tabi tutulduğunu bugün çarşamba günü açıkladı.

Alman milli oyuncu, doktorların durumunu geçici ve tedavi edilebilir nörolojik rahatsızlıklar olarak teşhis ettiğini ve ciddi bir sağlık riskinin bulunmadığını belirtti.

Musiala, geçen cumartesi Bavyera ekibinin Leipzig'i hazırlık maçında 3-1 yendiği karşılaşmada, oyuna girmesinin ve üçüncü golü kaydetmesinin sadece dakikalar sonrasında herhangi bir temas olmadan yere yığılmış, aynı durum dün salı Bayern'in Heidenheim'ı 4-2 yendiği maçta da tekrarlanmıştı.

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