24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

Çeviri:

Es-Saybari, Bundesliga açılışında yedek: Kompany oyuncusunun mevkisini değiştirmeyi sürdürüyor

Bayern Münih - VfB Stuttgart
Bayern Münih
VfB Stuttgart
Bundesliga
I. Saibari
V. Kompany
N. Brown
Almanya
Fas
Belçika

Kompany, Brown'u yeniden asıl mevkisi dışında sahaya sürdü

Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, bugün cuma günü Alman Ligi "Bundesliga"nın açılışında oynanacak Stuttgart maçının ilk 11'ini açıkladı.

Bavyera ekibinin bu sezonki ilk maçında, yani Almanya Süper Kupası'nda Borussia Dortmund karşısında olduğu gibi, Kompany yeni Faslı oyuncusu Ismael Saibari'yi yedek kulübesinde tutarken, aslında bir bek olmasına rağmen Nathaniel Brown'u ofansif orta saha bölgesinde sahaya sürdü.

Ayrıca oku

Videoyla: Barcelona-Bilbao maçının hakemi Raphinha'nın bıyığına hayran kaldı!

Videoyla: Barcelona taraftarı Camp Nou'da Elche olayına karşı ayaklandı

Saibari, Hollanda ekibi Eindhoven ve Fas Milli Takımı'ndaki parlak performansının ardından bu yaz Münih'e geldi.

Bavyera devinin ilk 11'i şu şekilde oluştu:

  • Kaleci: Manuel Neuer
  • Savunma: Alphonso Davies, Kim Min-jae, Dayot Upamecano, Konrad Laimer.
  • Orta saha: Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Nathaniel Brown.
  • Hücum: Luis Diaz, Michael Olise, Harry Kane.

Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, geçtiğimiz cumartesi "Signal Iduna Park" stadında oynanan Almanya Süper Kupası'nda Dortmund'u 2-1 yenerek yeni sezona galibiyetle başlamıştı.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha ayrıntılı bir şekilde tartışabilirsiniz.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin