Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, bugün cuma günü Alman Ligi "Bundesliga"nın açılışında oynanacak Stuttgart maçının ilk 11'ini açıkladı.

Bavyera ekibinin bu sezonki ilk maçında, yani Almanya Süper Kupası'nda Borussia Dortmund karşısında olduğu gibi, Kompany yeni Faslı oyuncusu Ismael Saibari'yi yedek kulübesinde tutarken, aslında bir bek olmasına rağmen Nathaniel Brown'u ofansif orta saha bölgesinde sahaya sürdü.

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Saibari, Hollanda ekibi Eindhoven ve Fas Milli Takımı'ndaki parlak performansının ardından bu yaz Münih'e geldi.

Bavyera devinin ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Kaleci: Manuel Neuer

Savunma: Alphonso Davies, Kim Min-jae, Dayot Upamecano, Konrad Laimer.

Orta saha: Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Nathaniel Brown.

Hücum: Luis Diaz, Michael Olise, Harry Kane.

Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, geçtiğimiz cumartesi "Signal Iduna Park" stadında oynanan Almanya Süper Kupası'nda Dortmund'u 2-1 yenerek yeni sezona galibiyetle başlamıştı.

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