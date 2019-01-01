Erzurumspor'un ligde kalma ihtimali var mı? Erzurumspor ligde nasıl kalır?

BB Erzurumspor, son haftaya ateş hattında girecek. Mavi beyazlı ekibin ligde kalmak için neye ihtiyacı var?

BB Eruzumspor, ligde son haftaya 32 puanla ve 17. sırada girecek ve ligde kalma mücadelesi verecek.

Düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada yer alan 'nin 3 puan arkasında bulunan Erzurum ekibinin Süper Lig'de kalabilmesi için ilk koşul deplasmanından alacağı galibiyet.

Sadece üç puanın yetmediği Erzurum ekibinde kulaklar bir yandan Göztepe - Ankaragücü ve - maçlarında olacak.

İzmir ekibinin sahadan puan veya puanlarla ayrıldığı her senaryoda Erzurumspor lige veda edecek. Sarı kırmızılılar puan kaybetse bile Bursaspor kazanırsa Erzurumspor ligden düşecek.

Erzurumspor ligde nasıl kalır?

Erzurumspor'un kendi maçından galip ayrıldığı takdirde ligde kalabilmek için ihtiyacı olan ilk senaryo Göztepe'nin mağlup olması.

Bursaspor da Yeni Malatyaspor'a mağlup olursa Erzurumspor ile Göztepe ikili averaj hesabı ile sıralanacak.

Öteki ihtimal ise, Yeni Malatyaspor - Bursaspor maçının beraberlikle bitmesi. Bu durumda ise üçlü averaj devreye girecek.

Göztepe ile ikili averaj

Erzurum ekibi ile Göztepe'nin sezon içinde oynadığı maçlar şöyle sonuçlandı:

- Göztepe: 2-1

Göztepe - BB Erzurumspor: 0-1

İki maçtan da galip ayrılan mavi beyazlı ekip, kendi maçını kazanır ve Göztepe ile Bursaspor mağlup olursa ikili averaj ile ligde kalacak.

Üçlü averaj

Üçlü averajda takımlar kendi arasında bir lig oynamış gibi puan tablosuna bakılır. Üç takım arasında oynanan maçlardan en çok puanı toplayan takım en üst sırada yer alır.

Buna göre üç takımın arasında oynanan maçlar sonucunda tablo aşşağıdaki gibi oluştu:

BB Erzurum - 3 galibiyet, 1 mağlubiyet (9 puan) Bursaspor - 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet (5 puan) Göztepe - 2 beraberlik, 2 mağlubiyet (2 puan)

Eğer Erzurumspor kazanır, Göztepe kaybeder ve Bursaspor berabere kalırsa üçlü averaj sonucunda Erzurumspor, 2019/20 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek.