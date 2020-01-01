Erzurum ve Göztepe'nin hasreti sürüyor

1-1 biten maç sonunda BB Erzurumspor'un galibiyet hasreti dört maça, Göztepe'nin galibiyet hasreti ise altı maça çıktı.

Süper Lig'in 8. haftasında , 'yi konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken goller Cherif Ndiaye ve Arvydas Novikovas'tan geldi. Ev sahibi ekipte Loret Sadiku duraklama dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İzmir ekibi rakibine göre bir adım önde göründüğü devreyi 13. dakikada Cherif Ndiaye'nin attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda daha hareketli görünen BB Erzurumspor, 67. dakikada Arvydas Novikovas'ın penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

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Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından iki takım da yedi maçta 8 puana ulaştılar.

BB Erzurumspor'un ligdeki galibiyet hasreti dört maça, Göztepe'nin ligdeki galibiyet hasreti ise altı maça çıktı.

BB Erzurumspor ligin 9. haftasında deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise MKE Ankaragücü ile evinde karşılaşacak.

Maçtan dakikalar

4. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunmasından seken topa ceza alanı dışındaki Guilherme gelişine çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak kale direği üzerinden az farkla auta gitti.

9. dakikada Novikovas'ın ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Murat Uçar'ın yerden içeri gönderdiği topu kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

13. dakikada konuk ekip öne geçti. Halil Akbunar'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan da seken topu çizgi önündeki Ndiaye kafayla ağlara gönderdi: 0-1.

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36. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Novikovas, direk dibine doğru sert vurdu. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarının detayları birazdan...