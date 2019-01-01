Eryaman stadı kaç kişilik? Hangi takımlar Eryaman Stadı'nda oynuyor?

Eryaman stadı ne zaman açıldı? Kaç kişilik? Hangi takımlar Eryaman Stadı'nda oynuyor? Başkentin yeni stadını tanıyalım.

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman semtinde inşa edilen Eryaman Stadı, 28 Ocak 2019 tarihinde Ankaragücü- karşılaşmasıyla açıldı.

62 bin 255 metrekarelik alana kurulu stat, hibrit çim zemine sahip. Stadyumun sahibi ise T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı.

Eryaman Stadı kaç kişilik?

UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak inşa edilen stadyum 18.000 seyirci kapasitesi ile planlandı. Ancak projenin revize edilmesiyle Eryaman Stadyumu 22.000 kişilik olarak inşa edildi.

Hangi Süper Lig takımları Eryaman Stadı'nda oynuyor?

Başkent Ankara'nın temsilcilerinden, Ankaragücü ve takımları iç saha maçlarını Eryaman Stadyumu'nda oynuyor.

Eryaman Stadı'nda ilk golü kim attı?

28 Ocak 2019 tarihinde Ankaragücü-Alanyaspor karşılaşmasıyla açılan statta ilk golü, Alanyaspor forması giyen Djalma Campos attı.