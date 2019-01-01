Ertuğrul Sağlam Samsunspor'la meydan okuyor

Altyapısından yetiştiği Samsunspor'la 5 yıllığına anlaşan Ertuğrul Sağlam, hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor, tecrübeli teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile 5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Nuri Asan Tesisleri'ndeki idman sahasında düzenlenen imza törenine taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Sağlam, doğum gününde Yılport Samsunspor'a imza atmanın sevincini yaşadığını söyledi.

"Yarınlar için buradayım"

Yılport Samsunspor'un kendisi ve ailesi için özel bir yeri olduğunu ifade eden Sağlam, şunları dile getirdi:

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"Bugün benim için birkaç açıdan özel bir gün. Bugün atacağım imzayla hayatımın bundan sonraki kısmı daha güzel geçecektir. Dünler ve yaşanmışlıklar çok değerlidir. Samsunspor'da dün yaşadıklarım hakikaten çok değerliydi ve çok önemsiyorum. Yarınlar için buradayım. Samsunspor arması altında tarih yazmak, kupa kazanmak için buradayım. Yakın geçmişte 3 Süper Lig kulübünden teklif aldım fakat daha büyük hedeflere oynayan kulüpleri istediğim için kabul etmedim. 6 TFF 1. Lig takımından teklif aldım ama alt liglerde yer almak istemediğimi söylediğim için kabul etmedim. Hem kalbim hem de aklım daha güçlü bir proje arıyordu. Samsun halkının desteği ve Yıldırım Holding'in gücü beni buraya getirdi."

"Bu bir meydan okumadır"

Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e el birliği ile taşıyacaklarına işaret eden Sağlam, "Yılport Samsunspor'u Süper Lig'in 6. şampiyon takımı yapmak için çok çalışacağız ve iyi bir takım oluşturacağız. Bugün burada güzel geçecek bir tarihin ilk sayfasını yazıyoruz. Yılport Samsunspor'un Süper Lig'in 6. şampiyon takımı olması hedefi için buradayım. Bu bir meydan okumadır. Büyük Samsunspor'un ve taraftarın desteği ile birbirimize güveneceğiz, sabredeceğiz ve çok çalışıp birlikte başaracağız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Sağlam, 50'inci yaş günü için hem taraftarların ve hem de kulübün hazırladığı yaş pastaları kesti.