Suudi Roshn Profesyonel Ligi Birliği, bugün perşembe akşamı Cidde şehrindeki İnma Stadı'nda oynanması planlanan 11. hafta Al Ahli-Al Khaleej maçının yeni tarihini açıkladı.

Birlik, bugün akşam resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Al Ahli-Al Khaleej maçını "lojistik nedenlerle" ertelemeye karar verdiğini belirtti.

Ayrıca maçın yarın cuma günü Cidde'deki Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri'nde, Mekke-i Mükerreme saatiyle 21.00'de oynanacağını ekledi.

Birlik, yeni tarihi belirlerken maçlar arasındaki asgari dinlenme sürelerinin yanı sıra maçın düzenlenmesine ilişkin operasyonel ve organizasyonel gereklilikleri de göz önünde bulundurduğunu kaydetti.

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Böylece yarın, Roshn Ligi'nde aynı hafta kapsamında büyük kulüplerin 4 maçı oynanacak. Al Nassr, saat 16.30'da Al Faisaly ile karşılaşacak; Al Ittihad, saat 18.30'da Al Diriyah ile oynayacak; saat 21.00'de ise iki maç yapılacak: Al Hilal ile Al Qadisiyah ve Al Ahli ile Al Khaleej karşı karşıya gelecek.

Suudi gazeteci Sami el-Kadi, daha önce maçın uçuş koşulları nedeniyle ertelenmesine karar verildiğini açıklamış ve Al Khaleej'in Cidde'ye giderken Dammam Havalimanı'ndan kalkamadığını belirtmişti.







