24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Çeviri:

Ertelenmesinin ardından: Al Ahli ile Al Khaleej maçının yeni tarihi açıklandı

Al Ahli - Al Khaleej
Al Ahli
Al Khaleej
Premier Lig
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın büyüklerinden bir günde 4 maç

Suudi Roshn Profesyonel Ligi Birliği, bugün perşembe akşamı Cidde şehrindeki İnma Stadı'nda oynanması planlanan 11. hafta Al Ahli-Al Khaleej maçının yeni tarihini açıkladı.

Birlik, bugün akşam resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Al Ahli-Al Khaleej maçını "lojistik nedenlerle" ertelemeye karar verdiğini belirtti.

Ayrıca maçın yarın cuma günü Cidde'deki Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri'nde, Mekke-i Mükerreme saatiyle 21.00'de oynanacağını ekledi.

Birlik, yeni tarihi belirlerken maçlar arasındaki asgari dinlenme sürelerinin yanı sıra maçın düzenlenmesine ilişkin operasyonel ve organizasyonel gereklilikleri de göz önünde bulundurduğunu kaydetti.

Böylece yarın, Roshn Ligi'nde aynı hafta kapsamında büyük kulüplerin 4 maçı oynanacak. Al Nassr, saat 16.30'da Al Faisaly ile karşılaşacak; Al Ittihad, saat 18.30'da Al Diriyah ile oynayacak; saat 21.00'de ise iki maç yapılacak: Al Hilal ile Al Qadisiyah ve Al Ahli ile Al Khaleej karşı karşıya gelecek.

Suudi gazeteci Sami el-Kadi, daha önce maçın uçuş koşulları nedeniyle ertelenmesine karar verildiğini açıklamış ve Al Khaleej'in Cidde'ye giderken Dammam Havalimanı'ndan kalkamadığını belirtmişti.


#
PKBKFA+/-PuanForm
1
Al QadsiahAl QadsiahALQ
10811249+1525
K
K
K
B
K
2
Al HilalAl HilalHIL
9801277+2024
K
K
K
K
K
3
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
9711207+1322
K
K
B
K
K
4
Al IttihadAl IttihadITT
96211810+820
K
K
K
K
K
5
Al AhliAl AhliAHL
96032312+1118
K
K
K
K
K
6
Neom SCNeom SCNEO
10514149+516
K
K
B
K
K
7
Al DiriyahAl DiriyahDIR
1043399015
K
B
K
B
K
8
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
104331416-215
K
K
B
B
B
9
Al KholoodAl KholoodALK
93331418-412
K
K
K
K
B
10
Al KhaleejAl KhaleejALK
10262913-412
K
K
B
B
B
11
Al HazemAl HazemALH
112451115-410
B
K
K
B
K
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
9234918-99
K
B
K
B
K
13
Al ShababAl ShababALS
91531113-28
B
K
B
K
K
14
Al-FayhaAl-FayhaALF
111551118-78
B
K
K
B
B
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
91441017-77
B
K
K
B
B
16
Al Fateh FCAl Fateh FCALF
10136920-116
K
K
K
K
K
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
10046417-134
K
B
K
K
K
18
AbhaAbhaABH
8026615-92
K
B
K
K
K
AFC Champions League
Küme Düşme


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin