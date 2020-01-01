Ertelenen Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?

TFF, Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçını ileri bir tarihe erteledi. Peki bu karşılaşma ne zaman oynanacak?

Futbol Federasyonu (TFF), Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk - maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Tarihi henüz açıklanmadı

TFF'den yapılan açıklamada, merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerinde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle maçın ertelendiği belirtilerek, Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarihin daha sonra ilan edileceği bildirildi.

Yeni Malatyaspor isyan etti

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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “TFF’den bizi aradılar ve Trabzonspor’un gelmek istemediğini ilettiler. Bizden de erteleme talebinden bulunmamızı rica ettiler. Biz ise maçın oynanmasını istedik. Buna rağmen tek taraflı olarak erteleme kararı çıktı. Trabzonspor gelmek istemiyor diye maç mı ertelenir? Bana göre yanlış yaptılar. Bu hiçbir hakka, hukuka, adalete sığmaz. Madem deprem var, o halde bütün lig maçlarını erteleselerdi” diyerek erteleme kararına tepki gösterdi.

TFF: Kararı biz verdik

Türkiye Futbol Federasyonu ise yayınladığı açıklamada “Deprem sonrası çalışmalarımız hakkında 25 Ocak 2020 tarihli bilgilendirme ve erteleme duyurumuzda da açıkça ifade ettiğimiz üzere; merkez üssü Sivrice olan depremin ardından sadece söz konusu iki kulübümüzün başkanı ile değil bölgede bulunan tüm kulüplerin başkan ve temsilcileri, stadyum yetkilileri, resmi kurum ve kuruluşların görevlilerinin yanı sıra bölgeye maça gidecek takımlarımızla ilgili Yönetim Kurulu üyelerimiz temasa geçerek görüşmeler yapmışlardır” diyerek kararı kendilerinin verdiğini duyurdu.