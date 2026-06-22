Ertelenen idam kararı… Mourinho, Real Madrid’in yıldızının ayrılmasını engelledi

Portekizli teknik direktör José Mourinho, yeni sezonun başlaması öncesinde ve yaklaşan Kulüpler Dünya Kupası’na hazırlık kapsamında Real Madrid kadrosunu şekillendirme planı çerçevesinde, forvet Gonzalo García’nın bu yaz transfer döneminde Real Madrid’den ayrılma olasılığını ortadan kaldırdı.

İspanyol “AS” gazetesi, Real Madrid yönetimine yakın kaynaklara dayanarak, Mourinho’nun hazırlık döneminin ilk aşamasında akademi yıldızının performansını değerlendirmek istediğini, bunun da takımın “joker” rolünü üstlenecek bir forvetle anlaşma sağlayamaması durumunda alternatif bir plan olduğunu belirtti. 2023-2024 sezonunda sınırlı rolüne rağmen 18 gol atıp belirleyici katkılarda bulunan Joselu'nun yaptığı gibi.

Mourinho şu anda bir stoper ve yaratıcı bir orta saha oyuncusu transferine öncelik veriyor; savunmayı güçlendirmek için Rubén Díaz ve Bastoni’yi, orta sahayı güçlendirmek için ise Matheus Fernandes ve Enzo Fernández’i aday gösteriyor. Gerçek bir forvetle anlaşma ise öncelik listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

Real Betis, kanat ve net forvet pozisyonları arasında çok yönlülüğüyle öne çıkan, ayrıca boşlukları ve hava toplarını değerlendirmedeki ustalığıyla dikkat çeken Gonzalo’ya ilgi gösterse de, Mourinho onun geleceği hakkında nihai bir karar vermeden önce kendisine adil bir şans tanımak istiyor.

Bu yaklaşım, teknik direktörün Endrik'e yönelik planlarını etkilemiyor. Lyon'daki olağanüstü performansının ardından bu sezon takıma geri döneceği resmi olarak bildirilen Endrik, Mourinho için hem forvet hem de sağ kanat pozisyonlarında oynayabilen bir ana seçenek olarak görülüyor; Brezilyalı oyuncu ise Bernabéu'da kendini kanıtlamakta kararlı.

Mourinho’nun, ceza sahaları arasında hareket etmeyi iyi bilen yaratıcı bir orta saha oyuncusunu kadroya katmanın en büyük öncelik olduğunu farkında olduğu belirtiliyor. Bu, Real Madrid kadrosunda eksik olan unsur olduğu için, transferi tamamlamak için gerekli mali kaynağı sağlamak amacıyla orta sahadaki bazı önemli oyuncuların takımdan ayrılması gerekebilir.