2026 Dünya Kupası grup aşamasında Mısır Milli Takımı’nın maçlarında Haytham Hassan’ın yer almamasıyla ilgili soru işaretleri, Firavunlar’ın teknik direktörü Hossam Hassan’ın oyuncunun katılımının gecikmesinin arka planında yatan bazı detayları açıklayarak, bunun teknik bir neden değil, iç meseleler ve idari prosedürler nedeniyle ilk üç maçta forma giyemediğini vurguladı.

Hüseyin Hasan, Avustralya maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında Haytham Hasan’ın grup aşaması maçlarında yer almaması konusuna değindi ve oyuncunun kadroda yer almamasıyla ilgili bir soruya şu şekilde yanıt verdi: “Haytham Hasan’a büyük güven duyuyorum, ancak kadroda yer almamasının nedeni hakkında konuşamam.”

Hassan sözlerine şöyle devam etti: “Bunun nedeni, üzerinde duramayacağım bazı iç meselelerdir; bazı evrak işlemleri onun katılımını geciktirmiştir. Haytham Hassan’ın takıma ne kadar çabuk uyum sağladığını gördük; oyuncu milli takıma birkaç ay önce katıldı ve Mısır milli takımının geleceği için büyük bir kazançtır.”

Bazı basın haberlerinde, Haytham Hassan’ın katılımının gecikmesinin nedeninin, daha önce Fransa Genç Milli Takımı’nda forma giymiş olmasıyla ilgili bir idari kriz olduğu belirtilmişti. Mısır Milli Takımı’nın idari birimi, oyuncunun uluslararası bağlılığının Mısır Milli Takımı’na geçtiğini kanıtlamak için Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) sistemi üzerinden oyuncu bilgilerinin güncellenmesi işlemlerini tamamlamak zorundaydı.

Haberlerde, turnuva başlamadan önce bu işlemlerin tamamlanamaması nedeniyle oyuncunun grup aşaması maçlarında oynayabilecek şekilde kayıt edilemediği, ancak daha sonra idari sorunun çözülmesiyle milli takımda forma giyebilecek duruma geldiği belirtildi.

Haytham Hassan, ikinci yarıda oyuna girerek Mısır milli takım formasıyla ilk kez sahneye çıktı ve Mısırlı taraftarlar tarafından büyük beğeni toplayan olağanüstü bir performans sergiledi. Ayrıca, milli takım kaptanı Muhammed Salah ile dikkat çekici bir hücum ikilisi oluşturdu ve bu ikili, Avustralya milli takımının kalesini birçok kez tehlikeye attı.

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Dallas Stadyumu'nda oynanan maçta, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından penaltı atışlarında Avustralya'yı 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi garantilemişti.