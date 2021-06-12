Ertelenen Danimarka-Finlandiya maçı ne zaman oynanacak?

UEFA, Christian Eriksen'in yaşadığı rahatsızlığın ardından maçın ertelendiğini duyurmuştu.

Euro 2020'de B Grubu'nun ilk maçı çok üzücü bir olay nedeniyle yarıda kaldı.

İlk yarının son dakikalarında bir anda yerde kalan ve bilincini kaybeden Christian Eriksen'e, sağlık ekipleri hızla müdahale etti.

Danimarka'nın kullandığı taç atışında topa hemle yapan Eriksen'in temas olmadan yere düşmesi ve tamamen hareketsiz kalması herkesi korkuttu.

Eriksen Danimarka-Finlandiya maçında fenalaştı

Kalp masajı yapılan Eriksen'in tedavisi uzun süre saha içinde devam etti. Bu esnada Finlandiyalı oyuncular soyunma odasına giderken, takım arkadaşları Eriksen'in etrafında bir çember oluşturdu. Tecrübeli oyuncu daha sonra sedyeyle içeri götürüldü.

Eriksen'in sedye üzerindeki görüntüsü, futbolseverlerin yüreğine umudun geri döndüğü ilk andı.

Eriksen'den sevindiren haber

Maçın ertelendiğini duyuran UEFA'nın ikinci açıklamasında Eriksen'in durumunun iyi olduğu bilgisi yer aldı.

"Danimarkalı Christian Eriksen'in yaşadığı sağlık sorununun ardından iki takımın yetkilileri ve maçın hakemleriyle bir kriz toplantısı gerçekleştirildi."

"Maçın akıbetiyle ilgili karar, 20.45'te duyurulacak."

"Eriksen hastaneye aktarıldı ve durumu stabil."

Danimarka Futbol Federasyonu, Twitter'dan Eriksen'in bilincinin açık olduğunu duyurdu.

Christian Eriksen er vågen og er til yderligere undersøgelser på Rigshospitalet.



Kampen er midlertidigt udsat. Ny melding kommer kl. 19.45. — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 12, 2021

Mücadele 21.30'da devam edecek

Danimarka-Finlandiya maçının TSİ 21.30'da kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.

Eriksen'in sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından iki takım oyuncuları da maça çıkmayı kabul etti.

İlk yarının son dört dakikası oynandıktan sonra, beş dakikalık bir devre arası verilecek ve ikinci yarıya geçilecek.

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