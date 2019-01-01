Ertelenen Başakşehir - Bursaspor maçı iddaa kuponunu nasıl etkiler?

Başakşehir - Bursaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi. Peki ertelenen maç iddaa kuponlarına nasıl yansıyacak?

Başakşehir - Bursaspor maçına bahis yapan bahis seveler, sonucun ne olacağını merak ediyor.

Peki Başakşehir - Bursaspor maçının ertelenmesi iddaa kuponlarına nasıl etki edecek?

Başakşehir - Bursaspor maçının iddaa sonucu ne olacak?

İddaa kurallarına göre ertelenen bir maç, 24 saat içinde yeniden oynanırsa bahis seçimi devam ediyor.

Eğer ki maç 24 saat içinde oynanamazsa Başakşehir - Bursaspor maçının oranı 1.00 olarak kabul edilecek.