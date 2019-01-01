Ertelenen Başakşehir - Bursaspor maçı iddaa kuponunu nasıl etkiler?
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AA
Başakşehir - Bursaspor maçına bahis yapan bahis seveler, sonucun ne olacağını merak ediyor.
Peki Başakşehir - Bursaspor maçının ertelenmesi iddaa kuponlarına nasıl etki edecek?
Başakşehir - Bursaspor maçının iddaa sonucu ne olacak?
İddaa kurallarına göre ertelenen bir maç, 24 saat içinde yeniden oynanırsa bahis seçimi devam ediyor.
Eğer ki maç 24 saat içinde oynanamazsa Başakşehir - Bursaspor maçının oranı 1.00 olarak kabul edilecek.