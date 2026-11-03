İtalyan Fabio Cannavaro'nun, Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2027 Asya Uluslar Kupası'nın ertelenmesi kararının ilk kurbanı olacağı görülüyor; kendisi Özbekistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.

Asya Futbol Konfederasyonu bugün salı günü, Ocak 2027'de başlaması planlanan Asya Uluslar Kupası'nın ertelendiğini ve aynı yılın Aralık ayından itibaren oynanacağını açıkladı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Asya turnuvasının ertelenmesinin ardından Cannavaro'nun Özbekistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevinden ayrılmaya karar verebileceğini söyledi.

İtalyan teknik direktör, geçen yılın ekim ayından bu yana Özbekistan'ın başında bulunuyor ve ekiple birlikte 2026 Dünya Kupası'na katıldı; ancak grup aşamasında Kolombiya, Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı oynadığı üç maçı da kaybetti.

Cannavaro'nun önündeki bir sonraki hedef, Özbekistan Milli Takımı'nı 2027 Asya Uluslar Kupası'nda yönetmekti; kura çekiminde takımı Ürdün, Kuzey Kore ve Bahreyn milli takımlarıyla birlikte dengeli bir grupta yer almıştı.

Asya turnuvası müsabakalarının ertelenmesiyle birlikte Özbekistan Milli Takımı'nın önümüzdeki aylarda herhangi bir resmi maçı kalmadı; bu da Cannavaro'yu görevinden ayrılmaya itebilir.