24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Çeviri:

Ertelemenin ilk kurbanı: Asya Kupası, Cannavaro'nun Özbekistan'daki yolculuğunu sona erdiriyor

Asian Cup
F. Cannavaro
Özbekistan
Suudi Arabistan
İtalya
Özbekistan
Suudi Arabistan

İtalyan teknik direktörün yolculuğu erken sona eriyor

İtalyan Fabio Cannavaro'nun, Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2027 Asya Uluslar Kupası'nın ertelenmesi kararının ilk kurbanı olacağı görülüyor; kendisi Özbekistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapıyor.

Asya Futbol Konfederasyonu bugün salı günü, Ocak 2027'de başlaması planlanan Asya Uluslar Kupası'nın ertelendiğini ve aynı yılın Aralık ayından itibaren oynanacağını açıkladı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Asya turnuvasının ertelenmesinin ardından Cannavaro'nun Özbekistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü görevinden ayrılmaya karar verebileceğini söyledi.

İtalyan teknik direktör, geçen yılın ekim ayından bu yana Özbekistan'ın başında bulunuyor ve ekiple birlikte 2026 Dünya Kupası'na katıldı; ancak grup aşamasında Kolombiya, Portekiz ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı oynadığı üç maçı da kaybetti.

Gelecek maçlar
UZB

UZB

Hazırlık Maçları

12 Kas 2026

RUS

RUS

KSA

KSA

Hazırlık Maçları

13 Kas 2026

KOR

KOR

Cannavaro'nun önündeki bir sonraki hedef, Özbekistan Milli Takımı'nı 2027 Asya Uluslar Kupası'nda yönetmekti; kura çekiminde takımı Ürdün, Kuzey Kore ve Bahreyn milli takımlarıyla birlikte dengeli bir grupta yer almıştı.

Asya turnuvası müsabakalarının ertelenmesiyle birlikte Özbekistan Milli Takımı'nın önümüzdeki aylarda herhangi bir resmi maçı kalmadı; bu da Cannavaro'yu görevinden ayrılmaya itebilir.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin