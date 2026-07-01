Ertelemenin ardından… FIFA, Meksika-Ekvador maçıyla ilgili olağanüstü bir karar açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda bu sabah Çarşamba günü oynanacak Meksika-Ekvador maçıyla ilgili olağanüstü bir karar açıkladı.

Kötü hava koşulları ve gökyüzündeki gök gürültülü fırtınalar nedeniyle maçın başlama saati bir saat ertelendi ve maç, önceki saatinden (04:00) farklı olarak Mekke saatiyle 05:00'te başlayacak.

Fransız RMC kanalının aktardığına göre, FIFA, maçın başlangıcının ertelenmesinin ardından maç sırasında su molası verilmeyeceğini duyurdu.

Bu, bazı ABD şehirlerindeki yüksek sıcaklıklar nedeniyle turnuvanın şimdiye kadarki tüm maçlarında uygulanan “serinleme araları”nın uygulanmayacağı 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maç olacak.

FIFA’nın bu kararı almasında, maça ev sahipliği yapan Meksiko şehrindeki düşük sıcaklıklar etkili oldu.

FIFA, resmi bir açıklamada, “Meksiko şehrindeki kötü hava koşulları ve stadyum çevresinde yıldırım düşme riski de dahil olmak üzere, Dünya Kupası son 32 turunda Meksika ile Ekvador arasında oynanacak maçın başlama saatinin ertelenmesine karar verildi” dedi.

Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, yerel yetkililer tarafından onaylanan güvenlik protokollerine uyacağını ve koşulların güvenli hale geldiği teyit edilir edilmez maçın başlayacağını vurguladı.

FIFA, tüm katılımcıların sağlığı ve güvenliğinin en büyük öncelik olduğunu vurgulayarak, taraftarlara anlayış ve işbirliği için teşekkür etti.

Meksika ile Ekvador arasındaki maçın galibi, bugün akşam oynanacak İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçından çıkacak takımla 16'lı turda karşılaşacak.