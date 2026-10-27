Basın raporları, Nasr'ın Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın Suudi Roshn Ligi'nde oynanacak Al-Khaleej maçında forma giyip giymeyeceğine dair durumunu ortaya koydu.

Nasr, Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında, yarından sonraki gün yani perşembe günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda Al-Khaleej'i konuk edecek.

Suudi gazeteci Ali el-Anzi, Coman'ın sakatlığından iyileşmesinin ardından maça hazırlık kapsamında Nasr'ın bugün salı günü yaptığı takım antrenmanına katıldığını söyledi.

Fransız kanat oyuncusu, başkent ekibinin Suudi Roshn Ligi'ndeki son iki maçında, Neom ve Al-Faisaly'ye karşı, sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

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Coman'ın Nasr'da 4 maç kaçırması bekleniyordu, ancak bunların ikisi ertelendi: Suudi Roshn Ligi'ndeki Al-Ahli maçı ile AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl maçı.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezonun başından bu yana "El-Alemi" ile yalnızca 8 maça çıktı ve bu maçlarda yalnızca bir gol atmayı başarırken herhangi bir asist yapamadı.

Hatırlatmak gerekirse, Nasr 25 puanla Suudi Ligi puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor; liderliği elinde bulunduran Al-Hilal'in iki puan gerisinde, bir maç fazla oynayan üçüncü sıradaki Al-Qadisiyah'ın ise averajla önünde bulunuyor.