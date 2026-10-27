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Al Nassr v Neftchi Fargona - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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Ertelemelerin kahramanı: Koeman'ın Al Nassr ve Al Khaleej maçındaki durumu açıklandı

Al Nassr FC - Al Kholood
Al Nassr FC
Al Kholood
Premier Lig
K. Coman
Suudi Arabistan
Fransa

Fransız kanat oyuncusu geri mi dönüyor?

Basın raporları, Nasr'ın Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman'ın Suudi Roshn Ligi'nde oynanacak Al-Khaleej maçında forma giyip giymeyeceğine dair durumunu ortaya koydu.

Nasr, Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında, yarından sonraki gün yani perşembe günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda Al-Khaleej'i konuk edecek.

Suudi gazeteci Ali el-Anzi, Coman'ın sakatlığından iyileşmesinin ardından maça hazırlık kapsamında Nasr'ın bugün salı günü yaptığı takım antrenmanına katıldığını söyledi.

Fransız kanat oyuncusu, başkent ekibinin Suudi Roshn Ligi'ndeki son iki maçında, Neom ve Al-Faisaly'ye karşı, sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Coman'ın Nasr'da 4 maç kaçırması bekleniyordu, ancak bunların ikisi ertelendi: Suudi Roshn Ligi'ndeki Al-Ahli maçı ile AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Wasl maçı.

30 yaşındaki oyuncu, bu sezonun başından bu yana "El-Alemi" ile yalnızca 8 maça çıktı ve bu maçlarda yalnızca bir gol atmayı başarırken herhangi bir asist yapamadı.

Hatırlatmak gerekirse, Nasr 25 puanla Suudi Ligi puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor; liderliği elinde bulunduran Al-Hilal'in iki puan gerisinde, bir maç fazla oynayan üçüncü sıradaki Al-Qadisiyah'ın ise averajla önünde bulunuyor.

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