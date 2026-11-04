Asya Uluslar Kupası, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın önümüzdeki dönemde çıkacağı özel kampı iptal ettirdi.

Asya Futbol Konfederasyonu dün sabah, yani Salı günü, Ocak 2027'de başlaması planlanan Asya Uluslar Kupası'nın ertelendiğini ve aynı yılın Aralık ayından itibaren düzenleneceğini açıkladı.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, bu karara bağlı olarak Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü Yunan Georgios Donis'in, bu yılın sonunda yapılacak kampı iptal etme kararı aldığını belirtti.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Asya turnuvasına yönelik hazırlık kampını 21 Aralık ile 3 Ocak tarihleri arasında Hubar şehrinde gerçekleştirecekti.

Gelecek maçlar KSA Hazırlık Maçları 09:30 KOR

Kamp süresince Katar ve Filistin'e karşı iki hazırlık maçı oynanacaktı; ancak Asya Uluslar Kupası'nın yaklaşık 11 ay ertelenmesinin ardından kampın ve iki maçın iptal edilmesine karar verildi.

Bu dönemde, maçların baskı olmadan daha geniş zaman aralıklarında oynanabilmesi için Suudi Roshn Ligi'nde bazı maçların düzenlenmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın, bu ayın 8 ile 17 Kasım tarihleri arasında yeni bir kampa gireceğini ve bu kamp sırasında aynı ayın 13 ve 17'sinde Güney Kore ve Özbekistan'a karşı iki hazırlık maçı oynayacağını hatırlatalım.