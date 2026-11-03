24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-AHLIAFP
Çeviri:

Erteleme sonuçları devam ediyor: Asya Kupası, Ahli ile Nasr arasındaki klasiği yeniden hayata döndürüyor

Premier Lig
Al Nassr FC
Al Ahli
Asian Cup
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan

Beklenen karar

Al-Ahli ile Al-Nassr arasındaki El Clásico maçı, yalnızca iki hafta kadar önce ertelenmesinin ardından yeniden hayata dönmeye yaklaştı. Bunun nedeni ise 2027 Asya Uluslar Kupası maçlarının yeniden programlanması oldu.

Asya Futbol Konfederasyonu bugün salı günü, Ocak 2027'de başlaması planlanan Asya Uluslar Kupası'nın ertelendiğini ve aynı yılın Aralık ayından itibaren düzenleneceğini açıkladı.

Suudi gazeteci Abdülaziz el-Useymi, "X" sitesindeki kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımda, Al-Ahli ile Al-Nassr arasındaki ertelenen El Clásico maçının içinde bulunduğumuz kasım ayının sonunda oynanmasının beklendiğini belirtti.

Al-Nassr'ın, geçtiğimiz 15 Ekim günü, Suudi Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasında, Cidde'deki Al-Inmaa Stadı'nda Al-Ahli'ye konuk olması planlanıyordu.

Ancak Roshn Ligi Birliği, geçtiğimiz 13 Ekim günü resmi bir açıklama yaparak, lojistik koşullar nedeniyle maçın gelecek yılın mart ayına ertelendiğini duyurdu.

Ne var ki 2027 Asya Uluslar Kupası'nın gelecek yılın sonunda oynanmak üzere ertelenmesi, Roshn Ligi Birliği'nin önünde maçları yeniden programlama kapısını araladı; böylece maçlar sezonun kalan süresi içinde büyük bir baskı olmadan oynanabilecek.

Birliğin, içinde bulunduğumuz kasım ayının 5-7 günleri arasında oynanacak olan Roshn Ligi'nin on üçüncü haftası maçlarını, baskı olmadan oynanmasına uygun bir zaman bulunması nedeniyle hâlihazırda ertelemeye karar verdiğini hatırlatmak gerekir.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin