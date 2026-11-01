Suudi Arabistan'da düzenlenmesi planlanan 2027 Asya Kupası'nın geleceği yeniden soru işaretlerine konu oldu. Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Salman bin İbrahim Al Halife'nin bu senaryonun kapısını kapatmayan açıklamalarının ardından, turnuvanın 2028 yılına taşınma ihtimaline dair konuşmalar yeniden gündeme geldi; resmi hazırlıklar ise müsabakaların belirlenen tarihte düzenlenmesi yönünde sürüyor.

Medya mensubu Bettal el-Kavs, "Fi'l-Merma" adlı programında konuyu gündeme getirerek, turnuvanın bir yıl daha ertelenme olasılığını ele alan basın haberlerine dikkat çekti. Ancak konunun hâlâ tahminler çerçevesinde olduğunun ve kıta konfederasyonu tarafından bu konuda herhangi bir resmi karar alınmadığının altını çizdi.

Salman bin İbrahim Al Halife daha önce de koşullar gerektirdiği takdirde Asya Kupası'nın 2028 yılında düzenlenebileceğinden söz etmiş; Asya Konfederasyonu'nun bu dosyayı sonuçlandırmak için acele etmek zorunda olmadığını ve müsabakanın kesin tarihine ilişkin herhangi bir karar almadan önce gelişmeleri takip ettiğini belirtmişti.

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Gelecek maçlar KSA Hazırlık Maçları 09:30 KOR

Buna karşılık, son organizasyonel hamleler çalışmaların hâlâ ilk takvime göre sürdüğünü teyit etti. Asya Konfederasyonu ve yerel organizasyon komitesi, 26 Ekim'de turnuva maç programını ve müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumları onayladığını açıklayarak, turnuvanın düzenleneceği tarih olarak 7 Ocak - 5 Şubat 2027 dönemini belirledi.

Bu açıklama, erteleme olasılığından söz eden haberlerin dolaşımda kalmasıyla eş zamanlı olarak turnuvanın ilk tarihini ön plana çıkarıyor; bu da Asya Kupası dosyasını, henüz tarihini değiştirmeye yönelik resmi bir eğilim bulunduğu anlamına gelmese de, birden fazla senaryoya açık hâle getiriyor.

Asya Konfederasyonu Başkanı'nın açıklamaları ile Suudi Arabistan'da süren organizasyon hazırlıkları arasında, kesin karar önümüzdeki dönemde kıta konfederasyonundan gelecek açıklamaya bağlı kalıyor; zira önümüzdeki ocak ayında başlaması planlanan 2027 Asya Kupası'nın tarihinde şu ana kadar herhangi bir resmi değişiklik duyurulmadı.