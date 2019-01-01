Ersun Yanal'ın Süper Lig derbileri performansı

Kariyeri boyunca 33 derbi maça çıkan Yanal, bu maçların son 7'sinden beraberlikle ayrıldı. Başarılı çalıştırıcının tüm zamanlarda derbi karnesi nasıl?

, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanına çıkacak.

Sarı lacivertli ekibin teknik patronu Ersun Yanal, bu karşılaşma ile kariyerindeki 34. Süper Lig derbisinde takımını yönetecek.

Peki, başarılı çalıştırıcının derbi karnesi nasıl?

Ersun Yanal'ın derbi karnesi

Ersun Yanal, iki dönem 'un başında çalışmıştı. Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda şampiyonluk yaşayan deneyimli antrenör, sarı lacivertli ekibin başında da ikinci dönemini yaşıyor.

İki büyük kulübün başında 33 derbiye çıkan Yanal, bu karşılaşmaların 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. 15 derbide beraberlik alan Yanal, 11 kez mücadeleden eli boş ayrıldı.

33 maçta 39 kez gol sevinci yaşayan Yanal'ın takımları, kalesinde ise 45 gol gördü.

Yanal, hafta sonu derbide kendisine rakip olacak olan Fatih Terim ile kariyerinde sadece bir kez derbi mücadelesi verdi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbi 1-1 sona ermişti.

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İlgi çekici bir diğer istatistik ise Ersun Yanal'ın son sezonlardaki derbi maçlarda aldığı skorlardan oluştu. Deneyimli antrenörün takımının başında sahaya çıktığı son 7 derbide de taraflar 90 dakikanın sonunda eşitliği bozamadı.

Ersun Yanal'ın kariyeri boyunca çıktığı tüm derbilerde aldığı sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu: