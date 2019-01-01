Ersun Yanal'ın Süper Lig derbileri performansı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak.
Sarı lacivertli ekibin teknik patronu Ersun Yanal, bu karşılaşma ile kariyerindeki 34. Süper Lig derbisinde takımını yönetecek.
Peki, başarılı çalıştırıcının derbi karnesi nasıl?
Ersun Yanal'ın derbi karnesi
Ersun Yanal, iki dönem Trabzonspor'un başında çalışmıştı. Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda şampiyonluk yaşayan deneyimli antrenör, sarı lacivertli ekibin başında da ikinci dönemini yaşıyor.
İki büyük kulübün başında 33 derbiye çıkan Yanal, bu karşılaşmaların 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. 15 derbide beraberlik alan Yanal, 11 kez mücadeleden eli boş ayrıldı.
33 maçta 39 kez gol sevinci yaşayan Yanal'ın takımları, kalesinde ise 45 gol gördü.
Yanal, hafta sonu derbide kendisine rakip olacak olan Fatih Terim ile kariyerinde sadece bir kez derbi mücadelesi verdi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbi 1-1 sona ermişti.
İlgi çekici bir diğer istatistik ise Ersun Yanal'ın son sezonlardaki derbi maçlarda aldığı skorlardan oluştu. Deneyimli antrenörün takımının başında sahaya çıktığı son 7 derbide de taraflar 90 dakikanın sonunda eşitliği bozamadı.
Ersun Yanal'ın kariyeri boyunca çıktığı tüm derbilerde aldığı sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu:
|Tarih
|Maç
|Rakip Teknik Direktör
|25 Kasım 2007
|Trabzonspor 0-1 Galatasaray
|Karl Heinz-Feldkamp
|22 Aralık 2007
|Fenerbahçe 3-2 Trabzonspor
|Zico
|16 Mart 2008
|Beşiktaş 3-0 Trabzonspor
|Ertuğrul Sağlam
|12 Nisan 2008
|Galatasaray 1-0 Trabzonspor
|Cevat Güler
|10 Mayıs 2008
|Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
|Zico
|14 Eylül 2008
|Trabzonspor 0-0 Beşiktaş
|Ertuğrul Sağlam
|19 Ekim 2008
|Galatasaray 3-0 Trabzonspor
|Michael Skibbe
|25 Ocak 2009
|Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor
|Luis Aragones
|15 Şubat 2009
|Beşiktaş 1-1 Trabzonspor
|Mustafa Denizli
|15 Mart 2009
|Trabzonspor 2-2 Galatasaray
|Bülent Korkmaz
|6 Ekim 2013
|Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor
|Mustafa Reşit Akçay
|10 Kasım 2013
|Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
|Roberto Mancini
|30 Kasım 2013
|Fenerbahçe 3-3 Beşiktaş
|Slaven Bilic
|10 Mart 2014
|Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe
|Hami Mandıralı
|6 Nisan 2014
|Galatasaray 1-0 Fenerbahçe
|Roberto Mancini
|20 Nisan 2014
|Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
|Slaven Bilic
|22 Kasım 2014
|Galatasaray 0-3 Trabzonspor
|Cesare Prandelli
|7 Aralık 2014
|Beşiktaş 3-0 Trabzonspor
|Slaven Bilic
|7 Şubat 2015
|Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor
|İsmail Kartal
|19 Nisan 2015
|Trabzonspor 2-1 Galatasaray
|Hamza Hamzaoğlu
|3 Mayıs 2015
|Trabzonspor 0-2 Beşiktaş
|Slaven Bilic
|22 Ekim 2016
|Galatasaray 0-1 Trabzonspor
|Jan Olde Riekerink
|5 Kasım 2016
|Beşiktaş 2-1 Trabzonspor
|Şenol Güneş
|26 Aralık 2016
|Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe
|Dick Advocaat
|18 Mart 2017
|Trabzonspor 2-0 Galatasaray
|Igor Tudor
|8 Nisan 2017
|Trabzonspor 3-4 Beşiktaş
|Şenol Güneş
|27 Mayıs 2017
|Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
|Dick Advocaat
|20 Ağustos 2017
|Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor
|Aykut Kocaman
|1 Ekim 2017
|Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
|Şenol Güneş
|25 Şubat 2019
|Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe
|Şenol Güneş
|14 Nisan 2019
|Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
|Fatih Terim
|27 Nisan 2019
|Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
|Ünal Karaman
|1 Eylül 2019
|Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
|Ünal Karaman