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Ersun Yanal'ın Süper Lig derbileri performansı

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Kariyeri boyunca 33 derbi maça çıkan Yanal, bu maçların son 7'sinden beraberlikle ayrıldı. Başarılı çalıştırıcının tüm zamanlarda derbi karnesi nasıl?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak.

Sarı lacivertli ekibin teknik patronu Ersun Yanal, bu karşılaşma ile kariyerindeki 34. Süper Lig derbisinde takımını yönetecek.

Peki, başarılı çalıştırıcının derbi karnesi nasıl?

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Ersun Yanal'ın derbi karnesi

Ersun Yanal, iki dönem Trabzonspor'un başında çalışmıştı. Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda şampiyonluk yaşayan deneyimli antrenör, sarı lacivertli ekibin başında da ikinci dönemini yaşıyor.

İki büyük kulübün başında 33 derbiye çıkan Yanal, bu karşılaşmaların 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. 15 derbide beraberlik alan Yanal, 11 kez mücadeleden eli boş ayrıldı.

33 maçta 39 kez gol sevinci yaşayan Yanal'ın takımları, kalesinde ise 45 gol gördü.

Yanal, hafta sonu derbide kendisine rakip olacak olan Fatih Terim ile kariyerinde sadece bir kez derbi mücadelesi verdi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbi 1-1 sona ermişti.

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İlgi çekici bir diğer istatistik ise Ersun Yanal'ın son sezonlardaki derbi maçlarda aldığı skorlardan oluştu. Deneyimli antrenörün takımının başında sahaya çıktığı son 7 derbide de taraflar 90 dakikanın sonunda eşitliği bozamadı.

Ersun Yanal'ın kariyeri boyunca çıktığı tüm derbilerde aldığı sonuçlar aşağıdaki gibi oluştu:

Tarih Maç Rakip Teknik Direktör
25 Kasım 2007 Trabzonspor 0-1 Galatasaray Karl Heinz-Feldkamp
22 Aralık 2007 Fenerbahçe 3-2 Trabzonspor Zico
16 Mart 2008 Beşiktaş 3-0 Trabzonspor Ertuğrul Sağlam
12 Nisan 2008 Galatasaray 1-0 Trabzonspor Cevat Güler
10 Mayıs 2008 Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe Zico
14 Eylül 2008 Trabzonspor 0-0 Beşiktaş Ertuğrul Sağlam
19 Ekim 2008 Galatasaray 3-0 Trabzonspor Michael Skibbe
25 Ocak 2009 Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor Luis Aragones
15 Şubat 2009 Beşiktaş 1-1 Trabzonspor Mustafa Denizli
15 Mart 2009 Trabzonspor 2-2 Galatasaray Bülent Korkmaz
6 Ekim 2013 Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor Mustafa Reşit Akçay
10 Kasım 2013 Fenerbahçe 2-0 Galatasaray Roberto Mancini
30 Kasım 2013 Fenerbahçe 3-3 Beşiktaş Slaven Bilic
10 Mart 2014 Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe Hami Mandıralı
6 Nisan 2014 Galatasaray 1-0 Fenerbahçe Roberto Mancini
20 Nisan 2014 Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe Slaven Bilic
22 Kasım 2014 Galatasaray 0-3 Trabzonspor Cesare Prandelli
7 Aralık 2014 Beşiktaş 3-0 Trabzonspor Slaven Bilic
7 Şubat 2015 Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor İsmail Kartal
19 Nisan 2015 Trabzonspor 2-1 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu
3 Mayıs 2015 Trabzonspor 0-2 Beşiktaş Slaven Bilic
22 Ekim 2016 Galatasaray 0-1 Trabzonspor Jan Olde Riekerink
5 Kasım 2016 Beşiktaş 2-1 Trabzonspor Şenol Güneş
26 Aralık 2016 Trabzonspor 0-3 Fenerbahçe Dick Advocaat
18 Mart 2017 Trabzonspor 2-0 Galatasaray Igor Tudor
8 Nisan 2017 Trabzonspor 3-4 Beşiktaş Şenol Güneş
27 Mayıs 2017 Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor Dick Advocaat
20 Ağustos 2017 Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor Aykut Kocaman
1 Ekim 2017 Beşiktaş 2-2 Trabzonspor Şenol Güneş
25 Şubat 2019 Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe Şenol Güneş
14 Nisan 2019 Fenerbahçe 1-1 Galatasaray Fatih Terim
27 Nisan 2019 Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor Ünal Karaman
1 Eylül 2019 Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor Ünal Karaman

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