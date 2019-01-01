Ersun Yanal'ın Beşiktaş maçının devre arasındaki konuşmaları ortaya çıktı!

Ersun Yanal, Beşiktaş maçının devre arasında oyuncularına ne dedi? İşte yanıtı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Beşktaş karşısında 3-0'lık yenilgiyle sona eren ilk yarının ardından oyuncularıyla yaptığı konuşmanın detayları ortaya çıktı.

Bilindiği üzere sarı-lacivertli ekip, derbi maçın ikinci yarısına müthiş bir geri dönüşle durumu 3-3'e getirmişti.

Sabah Gazetesi muhabiri Fatih Doğan, TRT Spor'un canlı yayınında Ersun Yanal'ın yaptığı devre arası konuşmasını aktardı.

Fenerbahçeli bazı oyuncularla konuştuğunu söyleyen Fatih Doğan, Ersun Yanal'ın oyuncularına, "Madem ciddiye almıyorsunuz, tribündeki taraftarımızdan da mı utanmıyorsunuz? O zaman kalkıp gidelim, ikinci yarıya da çıkamyalım. Skor tabelasına 3-0 yazılsın. Kendisine güvenmeyen ikinci yarıya çıkmasın. Gerekirse sahaya 8 kişi de çıkarız, yine de şerefimizle oynarız. Formanın ağırlığını bilmiyorsanız bir daha Samandıra'ya adım atmayın. Maç bittikten sonra Samandıra'ya gidip eşyalarımızı toplayıp hep beraber gideriz. Bu camiaya çok şey borçluyuz, bir daha kimseyi üzmeyelim. Çıkın kazanın. Hava şartları ve rüzgar ikinci yarıda bizim lehimize olacak. Gerekirse kendi rüzgarımızı yaratacağız." dediğini söyledi.