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Fenerbahçe

Ersun Yanal'dan taraftarlara: Siz benim için her şeysiniz!

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Fenerbahçe'yle 1,5 yıllık anlaşma sağlayan Ersun Yanal, sosyal medya üzerinden sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.

Süper Lig'de kötü günler geçiren Fenerbahçe'de Cocu'nun yerine Ersun Yanal getirildi. Sarı-lacivertli kulübün gündüz saatlerinde açıkladığı Ersun Yanal, 1,5 yıllık imzayı attı.

Anlaşmanın ardından Yanal, Ülker Stadyumu'na ayak basmış ve sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından birçok gönderi paylaşılmıştı. Akşam saatlerinde bir gönderi de Ersun Yanal'dan geldi.

Kişisel Twitter hesabından Fenerbahçeli taraftarlara seslenen Yanal, ''Bir insan bir camiayı 'bir şey' görür, bu hayattır. Bir insan bir camiayı 'çok şey' görür, bu sevgidir. Ama bir insan bir camiayı 'her şey' görüyorsa bu aşktır. Siz benim için her şeysiniz; büyük Fenerbahçe taraftarı!'' şeklinde bir gönderi yayınladı.

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Yanal'ın bu Tweet'i kısa süre içinde binlerce etkileşim alırken sarı-lacivertli taraftarlar da deneyimli teknik adama sevgi gösterisinde bulundu.

Daha önce Fenerbahçe'yi bir sezon çalıştıran Ersun Yanal, takımı şampiyonluğa taşımıştı.

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