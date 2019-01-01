Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu yorumu: "Önünde uzun bir yol var..."

Ersun Yanal, 4-0'lık İstanbulspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ziraat Kupası 5. tur ilk maçında İstanbulspor'u 4-0'lık skorla deviren 'de Teknik Direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından açıklamlarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan deneyimli teknik adam oyunu kontrol ederek sonuca gittiklerini belirtirken, "Rakibimize karşı daha hızlı, daha ofansif, daha süratli de oynayabilirdik. Oyunu kontrol ederek net bir skor aldık. Genç oyuncularımızı sahada gördük, onları Fenerbahçe'de oynamaya hazırladık. Bunlar bizim adımıza olumlu gelişmeler. Emin olun ki Fenerbahçe'nin geleceğine dair de çalışmalarımız var. Taraftarlarımız bize serzenişte bulunuyor ama biz oyuncularımızı kaybetmeden kazanmak için çalışıyoruz." dedi.

Ferdi Kadıoğlu yorumu

Yanal, karşılaşmada bir gol atıp bir de asist yapan ve performansıyla beğeni toplayan genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili ise şöyle konuştu: "Zamanında doğru hasat yaparsanız, ürünü en kaliteli şekilde alırsınız. Ferdi'nin önünde uzun bir yol var. Yavaş yavaş ısıtarak, doğru zamanda kullanarak faydalanacağız. Eksikleri var, onları tamamladığında daha da iyi olacak. Fenerbahçe'nin geleceği için çok önemli bir oyuncu. Ancak bu doğru zamanda ve doğru yerde olmalı. Ben herkesten sabır diliyorum. Bugün oynadığımız oyun farklı, yarın oynayacağımız oyun farklı."

Oyuna sonradan girerek dördüncü golün asistini yapan Muhammed Gümüşkaya hakkında da konuşan Yanal, "Muhammed de oyuna girdi ve bir asist yaptı ancak önünde zaman var. Çok müthiş bir yetenek ama yavaş yavaş ısıtarak takıma kazandıracağız. Fenerbahçe'nin uzun zamanlı oyuncusu olması için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Yanal son olarak ligdeki maçında kaybetme lüksleri olmadığını ve devre arasına alabilecekleri en yüksek puan barajıyla girmek istediklerini de sözlerine ekledi.