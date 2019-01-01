Ersun Yanal'dan derbi açıklaması: İki takımın da sorunları var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kazandıkları Ankaragücü maçının ardından konuştu.

Maçın genelinde üstün bir oyun sergilediklerini söyleyen Ersun Yanal, “10 net gol pozisyonu, üstün bir oyun, kaçan goller. Futbol hatalar oyunu, bugün de basit bir hatadan gol yedik. Bu oyunu geliştirmeye devam edeceğiz. Aramıza yeni katılan oyuncularımız var, onların seviyesini daha yukarı çekmeye çalışıyoruz” dedi.

Süper Lig’de kolay maç olmadığını belirten Yanal, “Her maçın zorluk derecesi farklı. Rakibimize hatalardan dolayı direnç vermesek maç daha erken kopabilirdi” diye konuştu.

Sakatlık yaşayan futbolcular hakkında da konuşan Yanal, “Deniz'de bir problem yok, Garry'nin durumu ise yarın belli olur. Ancak gelecek hafta olamayacağı görüşündeyim. Derbiler bizim için önemli maçlar. İki takımın da sorunları eksikleri var. Centilmence iyi bir oyun olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.