Ersun Yanal'dan Antalyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy'a çok sert tepki

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının 10 kişi kaldığı Beşiktaş maçının hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösterdi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal 1-1 biten Beşiktaş karşılaşması sonrasında maçın hakemi Alper Ulusoy 'un yönetimini eleştirdi.

Twitter'dan yaptığı açıklamada yapılan hataların canlarının yanmasına sebep olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam birçok zorlukla mücadele ettiklerini belirtirken, "Hepimiz, insan üstü bir mücadele veriyoruz. Transformers filmi değil, canı, ruhu, duyguları, evinde eşi, çocuğu olan insanların mücadelesi bu. Transfer yasağı, sakatlık, salgın, her şey ile mücadele ediyoruz. Tüm bunlara rağmen duygularımızı bir kenara bırakıp savaşıyoruz. Kupa dahil 8 maçtır kaybetmiyoruz. Bu serinin içinde Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş gibi zorluk derecesi çok yüksek maçlar var" dedi.

Takımının geride kalan maçlarda sıklıkla hakem hataları nedeniyle mağdur olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Biz her şeye karşı savaşıyor ve kazanıyoruz. Ama buna bir de hakemler eklenince inanın omuzlarımızdaki yük daha da artıyor. İşte o zaman mücadele gücümüzü yitiriyoruz. Bunu sadece Beşiktaş maçı için söylemiyorum. Antalyaspor'un geride kalan maçlarına bakın, ofsayttan yenilen goller, gerçekten çok ama çok ağır kırmızı kartlar... Her şey üst üste gelince açıkçası sisteme olan inancımız sarsılıyor. Ve sadece bir kişi çıkıp iki düdükle, bu sarsılmaya neden olmamalı.Herkes aynaya bakıp nerede hata yaptığına bakmalı" dedi.

1-1 beraberliğin ardından takımıyla gurur duyduğunu ifade eden Yanal, "VAR'a bakıp gerçeği göremeyenler aynaya bakıp hatasını görebilir mi bilmiyorum. Ama koca koca adamları soyunma odasında ağlatmaya da kimsenin hakkı yok... Oyuncularımla gurur duyuyorum. İyi ki böyle bir ekibin teknik direktörüyüm. Yaşadığımız bu akşamı asla unutmayacağım. Teşekkür ederim çocuklar, sizi herkes alkışlıyor. Haydi kaldırın kafanızı, yenmemiz gereken çok şey var" ifadelerini kullandı.