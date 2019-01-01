Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de ilk yenilgi

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Son 5 maçta 4 puan kaybı

Bu maç öncesinde sarı-lacivertli takımın başında Kadıköy'de 30 maça çıkıp 22 galibiyet ve 8 beraberlik gören Yanal, 31. maçında ilk yenilgisini yaşadı.

'a sahasında 1-0 yenilen , ligdeki son 5 maçında 4. kez puan kaybetti.

Son 5 maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip bu dönemde 10 puan yitirdi.

Fenerbahçe, bu yenilgiyle 11 puanda kaldı. Antalyaspor da puanını 11'e çıkardı.

Sarı-lacivertliler, ligde 8. haftada deplasmanda Yukatel ile karşı karşıya gelecek.

Evindeki 15 maçlık seri sona erdi

Antalyaspor mağlubiyetiyle Fenerbahçe'nin sahasındaki 15 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Haberin devamı aşağıda

Bu mücadele öncesinde taraftarı önünde son mağlubiyetini 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü karşısında 3-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertli ekip, iç sahada yaptığı son 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik almıştı.

1 - Ersun Yanal, Fenerbahçe kariyerinde iç sahadaki ilk Süper Lig yenilgisini aldı (22G 8B). Çentik. pic.twitter.com/nOjf01Wsmn — OptaCan (@OptaCan) October 4, 2019

Antalyaspor gol sevincinde Isaac'i unutmadı

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü atan Ufuk Akyol gol sevincinde, kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Nijeryalı futbolcu Isaac Promise'yi unutmadı.

Ufuk, gol sevincini yedek kulübesinden aldığı ve üzerinde Isaac'in adının yazılı olduğu forma ile kutladı.