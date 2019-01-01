Ersun Yanal: Uzun bir süreci yönetiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, derbideki beraberliğin ardından oyunlarını geliştirmek zorunda olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide ile deplasmanda 0-0 berabere kalan 'nin teknik direktörü Ersun Yanal, yakaladıkları pozisyonlarla maçta gole yakın taraf olduklarını söyledi.

"Futbolumuzu geliştirerek devam etmek istiyoruz"

Yanal, Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Galatasaray'ı yenmek için sahaya çıktıklarını belirterek, "Beklentimiz gol atmak ve kazanmaktı. Bunu ortaya koymak istedik. Son dakikalarda maçı biz kontrol ettik ettik ve öne geçebilirdik. Gole biz daha yakındık. Bu futbolumuzu geliştirerek devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzde çok uzun bir süreç var"

Takımdaki bazı oyuncuların mevki problemleri olduğunu dile getiren Ersun Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstemediğimiz oyun şekli ortaya çıkıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe büyük takımlar. Rakipleri var. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Anadolu takımları da iyi mücadele veriyor. Zamanı doğru yönetip ve Fenerbahçe'nin gücünü doğru kullanıp, sonuca ulaşmak istiyoruz. Taraftarımızın, camiamızın ve yönetimimizin desteğini alıyoruz. Birçok konuda önde olduğumuz istatistiklerin bugün bir takım karşılığını gördük. Bunları daha da geliştireceğimizi düşünüyorum."

"Gelişerek gidiyoruz"

Uzun bir süreci yönettiklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Gelişerek gidiyoruz. Birçok pozisyon eksikliğimiz olmasına rağmen oyuncuların özverisi ve disipliniyle oldukça iyi organize oluyoruz. Uzun bir süreci doğru yöneterek, şampiyonluk yolunda önemli adımlar atmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Deniz, Fenerbahçe'ye uyum sağlıyor"

Yanal, ikinci yarının başında oyuna aldığı fakat 90+2. dakikada çıkardığı Deniz Türüç ile ilgili bir soruya, "Herhangi bir problem yok. Ufak değişiklikler var. Çok pozisyon problemi yaşayan bir takım olduğumuz için zaman zaman bu değişiklikler olacak. Deniz, Fenerbahçe'ye uyum sağlıyor. Çok iyi gelişiyor. Yoluna devam edecek" cevabını verdi.

"Daha kaliteli bir takım seyredeceğiz"

Yanal, son olarak futbolcuların takıma çabuk alışmalarını önemsediğini aktararak, "Uzun bir süreçte takım olacağız gibi gözüküyor. Oyuncuların gayretlerinden memnunum. En ufak bir şüpheniz olmasın. Daha kaliteli bir takım seyredeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.