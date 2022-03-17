Ersun Yanal: Türk futbolunun kurtuluş reçetesi doğru ekonomik yönetim
Türk futbolunun en önemli teknik direktörleri arasında yer alan Ersun Yanal, Türk futbolunun kurtuluş reçetesinin ekonomik yapılandırmalardan geçtiğini söyledi.
Türk futbolunun şu an bir çıkmazda olduğunu dile getiren Yanal, futbolu yönetenlerin vereceği doğru kararlarla, Avrupa ile yarışır bir ülke futbolunun mümkün olacağını belirtti.
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Ne söylendi?
Twitter'dan yaptığı açıklamada ekonomik hamlelere dikkat çeken Yanal, yetkilileri bu işin profesyonelleri ile çalışmaya davet etti:
"Futbol, güzel bir orman. İçinde onlarca nadide fidan var. Bu ormana elimizde alevler saçan meşalelerle girersek herkesi yakarız. Avrupa ile yarışabileceğimiz en önemli markamız olan futbolu, bir orman gibi koruyup kollayalım.
"Şu anda zifiri karanlık bir odada, olmayan siyah kediyi arıyoruz. Işıkları yakalım, aynaya bakalım, kendimize çekidüzen verelim. Gözlerimiz kapalı, uçurumun kenarında yürüyoruz, düşmek üzereyiz.
"Gün; bugün, yarın çok geç. Planlama yapalım. Finans için Özgür Demirtaş'tan, pazarlama için Tuğrul Akşar ve Ceyhun Kuburlu gibi isimlerden destek alalım. Profesyonellerle kulüplerimizi buluşturup yola çıkalım.
"Sorun, futbolu yönetmek değil, ekonomiyi yönetmek. Kaybedenin sadece kulüpler olduğu düzene son verelim. Yoksa bugünkü yayın gelirleri yarın olmayacak. Futbolumuzu pazarlayalalım.
"Bugün MANU'daki pazarlama departmanında çalışan kişi sayısı, sadece futbol değil, tüm Türk kulüplerindeki pazarlama personelinden fazla. Çözüm burada... Ligin kalitesini artırmalıyız. Bunun yolu rekabet, eşitlikten ve finansal fair-play'den geçiyor.
"NBA gibi bir sistemi acilen kurup işleterek her şeye yeniden başlamalıyız. Yoksa tribündeki bu doluluk oranları da yakında olmayacak. Biz teknik adamlar da üzerimize düşeni yapmalı ve yeni kurulacak sisteme koşulsuz şartsız destek vermeliyiz.
"Bu artık kimsenin kaçamayacağı bir zorunluluk."