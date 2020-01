Ersun Yanal: Tolga Ciğerci'yi kapının önüne bırakmışlardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 19. haftasında Medipol 'i 2-0 yendikleri maçta şampiyonluğu hak edecek bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, Elazığ ve Malatya'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek sözlerine başlayarak, "Maç öncesinde acı bir durum yaşadık. Ülkemizin yüzde 80'i deprem bölgesi. Yaşanan olay bizi derinden üzdü. Futbolun önceliğinde olmadığı bir haftada bu üzüntüyle buradaydık bugün. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralananlara da acil şifa diliyorum. Ülkemiz umarım yeni önlemler alır. Biz Fenerbahçe olarak bu konudaki hassasiyetimizi gösterip gerekirse Elazığ'a gidip orada vatandaşlarımızla da bir araya gelebiliriz." ifadelerini kullandı.



Maçla ilgili görüşlerini de aktaran Yanal, "Yaklaşık 55 defa ceza sahasında topla buluştuk. Yüzde 60'a yakın topla oynama ve birçok pozisyon. Takımımız şampiyonluğu hak edecek bir oyun temposuyla rakibine karşı koyduğu bir maç oynadı. İkili mücadelede de üstündük. Oyuncularımı iştahlarından dolayı, büyük taraftarımıza gösterdikleri güzel oyundan dolayı tebrik ediyorum. Böyle mücadele ettikleri sürece en büyük aday biziz." dedi.



Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de bu maç öncesi son yenen takımın da kendileri olduğunu hatırlatan Yanal, "Bizim de sıkıntılarımız var ama sahada değil. Sahada kalarak ve sahada gücümüzü ortaya koyarak ancak başkanımız ve yönetimimize destek olabiliyoruz. Fenerbahçe, her koşulda, şartta büyük taraftarıyla sahada kalmaya özen göstermeye çalışacak. Dışarıda yaşadığımız kaosları düşünecek olursak buna destek olacak bizleriz. Biz bu birlikteliği sağlamalıyız. Bize yakışan bu." diye konuştu.



Gelecek hafta oynayacakları maçıyla ilgili görüşleri sorulan ve Anthony Nwakaeme'nin kırmızı kart cezalısı olduğu hatırlatılan Yanal, "Trabzonspor maçına daha var. Onların maçının iptali de doğru. Orada böyle bir ortamda maç oynamak doğru değildi. Bu maçın hazırlıkları iki gün sonra başlayacak. Rakipte kimin oynayacağı da farketmez. Bizim için kimin oynayıp oynamadığı önemli değil. Fenerbahçe, kendi işine bakar. Fenerbahçe kendi oyununa bakıyor. Fenerbahçe, kendi gücüne odaklandı." cevabını verdi.



"Tolga Ciğerci kapının önüne bırakılmıştı"



Ersun Yanal, yeni kurulmuş bir takım olduklarını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:



"Ozan Tufan biz geldiğimizde göçmen kuş gibiydi. Yazın gelip kışın göçüyordu. Kalıcı oldu, yuvayı kurdu. Ferdi ben gelmeden kadroya giremiyordu. İlk defa ben oynattım ama beni suçluyorlar. Birçok oyuncumu yeni. Tolga Ciğerci sakattı, kapının önüne bırakmışlardı biz sahip çıktık. Büyük bir macerayla adamı futbola döndürdük. Bu galibiyetle takım olma konusunda önemli bir aşama aldık. Max Kruse'nin de performansı giderek artıracaktır. Bir problem yaşadı, bir maç oynamadığında malzemeler hemen hazır, mermiler takılmış, bam bam ateş etmeyi seviyoruz. Mecazi konuşuyorum tabi, doğal karşılıyorum. İyi oynadı bugün, futbol böyle. Kaybettiğinizde haksız, kazandığınızda haklısınız. Önümüzde uzun bir süreç var. Yönetimimiz, başkanımız başta olmak üzere açıklamalar yaptılar. Mücadelemiz her tarafta devam ediyor. Çok güçlü, sürpriz takımlar var. Bir maç kazandık diye bitmiyor. Böyle devam etmeliyiz."



Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun gelişimiyle ilgili gelen soruya ise Yanal, şu cevabı verdi:



"Genç oyuncuları böyle takımlarda kazanmak ve kalıcı hale getirmek oldukça zordur. Hem şampiyonluğa oynayıp hem genç oyuncu kazanacaksınız. Ferdi'yle diyaloğumuz çok iyi. Gittiği yolda çok destek oluyoruz. Yeteneklerini geliştirmek için çok iyi bir kişiliğe sahip. Ferdi problem çözmeyi de öğrenecek. Acelemiz yok. Herkes ilk 11'e odaklanıyor. Bu takımın sonradan girip katkı veren oyuncuları var. Neden insalar sadece ilk 11'e bakıyorlar. Fenerbahçe gibi takımlarda üstün oynandığı, baskılı oynandığında problem çözmeye yönelik oyuncuların olması gerekiyor. Örneğin Max Kruse bugün problem çözdü. Bu problemi çözecek yetenkleri de var Ferdi'nin de var ferdini. Önemli bir değer olacak."



İlk 11'de oynamayan Emre Belözoğlu'yla ilgili Yanal, "Kadromuz belli, herkesi en verimli şekilde kullanmak zorundayız. Zorlu maçlarımız var. Herkes forma alacak. 1 hafta önce kaptanımız sahadaydı. Bundan sonraki maçta da oynayacak. Bütün oyunularımızı kullanacağız." dedi.



Stoperde görev verdiği Jailson'u da öven Ersun Yanal, şöyle konuştu:



"Jailson özel bir performans sergiliyor. Bireysel hatalardan ilk 6 maçta yediğimiz gol oranı yüzde 60'tı. Yediğimiz 10 golün 6'sı savunma oyuncularının hatası. Jailson'u bu bölgede oynaması için ikna etmek gerekiyordu. Şu anda çok motive. Bu mevkide oynamayı içtenleştirdi. Yetenekleri de buna uygun. Gün geçtikçe daha iyi olacak. Fenerbahçe genç ve önemli bir oyuncu performansını geleceğe hazırlıyor. Hızlı hareket etmek taleplerlerimiz oluyor. Zaman yok, şampiyon olmamız gerekiyor. Hem zaman tanımayıp hem genç oyuncu yetiştirmek de kolay değil. Eksikleri giderince çok daha farklı bir tablo ortaya çıkacağını hep beraber görüyoruz."



Transfer çalışmalarıyla ilgiliyse Ersun Yanal, "Bu hafta büyük ihtimalle pazartesi, salı günü başkanımızın önderliğinde bir toplantı olur. İsim vermeden söyleyeyim, ihtiyacımız olan katkıyı mutlaka yapmak istiyoruz. Umarım istediğimizi alırız. Sonuçta dünyanın sonu değil. Çıkıp her türlü mücadelemizi yapıyoruz. Biz yönetimimize, yönetimimiz de bize destek oluyor. El birliğiyle bu işi götüreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.