Ersun Yanal: Tempolu bir takım olarak geri döneceğiz

BB Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, gelecek günlere umutlu baktı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta BB Erzurumspor ile Ülker Stadyumu'nda 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerde 2. dönemindeki ilk maçına çıkan teknik direktör Ersun Yanal, maçın ardından beIN Sports 'a açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını söyleyen Yanal, "Güzel bir başlangıç, iyi bir oyun, kazanma arzusunun ortaya koyulduğu iyi bir mücadele ve güzel goller. İlk yarının son bölümüne doğru düşen bir tempo vardı. Sonucu hazırlayacak yaratıcı oyuncularımızın ritmi düşmeye başladı, bu da bizi etkiledi." dedi.

Her şeye rağmen son dakika golünü yememeleri gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'nin yememesi gereken bir goldü. İki gol için de aynısını söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçeli taraftarlara teşekkür eden Yanal, "Yaşadığımız coşku, yaşatılan coşku çok güzeldi. Bunun devamının geleceğini düşünüyorum.Öncelikle oyuncularımızın sağlıklı bir şekilde takıma dönüp hazırlık dönemini bizimle geçirmesi gerekiyor."

Devre arasında takımı güçlendirebileceklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca Fenerbahçe mevcut kadrosunu güçlendirebilecek duruma sahiptir. Önceliğimiz takıma kazanma istikrarını getirmek. Biz bunları en kısa sürede düzelteceğiz diyerek hiçbir bahaneye sığınmadan çalışarak sonucu lehimize çevirecek bir sürece girdik diye düşünüyorum.Tempolu ve hücum futbolu oynayacağız. Tempoyu yakalayacak bir takım olarak geri döneceğiz."

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"Umutlarını boşa çıkarmayacağız"

Açıklamalarına basın toplantısında devam eden Ersun Yanal, eleştirilen Islam Slimani için "Slimani bugün hat-trick de yapabilirdi. Şu anda bizim oyuncumuz." dedi.

Planlarını uygulamak için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Yanal, "Hücum oyuncularımızın performansını arttırmalıyız. Oyun disiplini ve performansı arttırmalıyız. İstediğim oyun için altyapıyı hazırlamalıyız ve bu da kolay değil."

Fenerbahçe'nin umutlarını boşa çıkarmayacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçelilerin umutlarını boşa çıkarmayacağız. Onların istediği, arzuladığı Fenerbahçe'yi yaratacağız." şeklinde konuştu.