Ersun Yanal: Son sözü biz söyleyeceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımının Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

, Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu 'i son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuşan Ersun Yanal, alınan üç puandan ötürü yaşadığı sevinci paylaştı.

"Birlikte yürüyeceğiz, yürüyoruz"

Galibiyete rağmen oynanan oyundan memnun kalmayan Yanal, "Bugün kazandık. Oyunu beğenmedim. Biz sevinmeyi de üzülmeyi de birlikte yaşıyoruz, önemli olan buydu bugün, skorda ne yazdığı önemli değil" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Üzülürken de sevinirken de takımın birlikte olması önemliydi."

Takım, yönetim ve taraftar olarak kenetlendiklerine dikkat çeken başarılı çalıştırıcı, "Takımımız, taraftarlarımız ve yönetimimiz, biz bu yolu birlikte yürüyeceğiz, birlikte yürüyoruz."

"Son sözü biz söyleyeceğiz"

Kötü oyunun sorumluluğunu üstlenen deneyimli antrenör, "Bugün oyun içinde biz kazandık ama oyunu beğenmedim, sorumluluğu da ben üstleniyorum." cümlelerini kullandı.

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Takımının durumuna dikkat çekerek iddialı açıklamalarda bulunan Yanal, "Ne olursa olsun birlikte yürüyeceğiz ve son sözü biz söyleyeceğiz. Şampiyonlukta veya başka bir sonuçta hiçbir çekincemiz yok." ifadeleriyle röportajını tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında 'u konuk edecek.