Ersun Yanal: "Rakibin baskısının altında kaldık"

Ersun Yanal, Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda rakibin baskısını kıramamış olmalarının sorununu yaşadıklarını söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bursaspor karşısında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrasında beIN Sports'a konuşan Yanal, "Maçın iki bölümü vardı. İlk bölümü kendi istediğimiz gibi, kontrolümüzde geçen bölümdü. İkinci bölüm ise takımın rakibe karşı koyamadığı, topu tutamadğımız bölüm. Bu bölümde topun kendimizde kalmasını sağlayamadık, baskıdan çıkamadık. En büyük problem de buydu. Bu türlü bir baskıyı yemememiz gerekiyordu. Biz bugün bu baskının altında kaldık. Fenerbahçe bunu kırmak durumunda. Hem oyuncularımızı tekrar gözden geçirip, hem de onların bu konudaki becerilerini sağlayacak organizasyonu yapmak zorundayız." dedi.

VAR uygulaması hakkında

Yanal, Bursaspor'un golünde devreye giren VAR uygulamasıyla ilgili de yorumlarda bulunurken, "Tartışılan bir maç olacak. Sert bir maç oldu. VAR'ın tartışıldığı ve konuşulduğu bir dönemde oldu. Trabzonspor maçında da VAR tartışıldı, bugün de tartışılacaktır. Türkiye'nin en deneyimli hakem kadrosu bugün maçtaydı. Anladığım kadarıyla oldukça çelişkili bilgiler var. Umarım en kısa zaman içinde bu çelişkilerin olmadığı bir sistem oturur. Bugün Fenerbahçe'nin oynadığı oyunun dışında hiçbir şeye sığınmaması, dik durması gerekiyor. Oyuncularımla aramdaki ilişki de bu yönde. Biz hep dik duracağız. Bu gibi maçlardaki çözümleri biz üreteceğiz. Ama bu konularda daha sağlıklı kararlar verilmesi de günümüzün konusu olacak." diye konuştu. Editörün Seçtikleri Mackolik Yılın Oyuncusu Gomis!

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Transfer sorusuna yorum yok

Ersun Yanal, transfer çalışmaları hakkında sorulan bir soruya ise, "Konumuz şu anda transfer değil. Konumuz transfer değil. Konumuz bugünkü oyun. Bugünkü performanslar hakkında konuşayım. İlk yarıdaki oyunu maçın geneline yaysak daha farklı olurdu." şeklinde yanıt verdi.