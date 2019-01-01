Ersun Yanal: Oyuncularımızın oyun iştahını çok olumlu buluyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Zenit karşısında oynadıkları futbolun olumlu olduğunu söylerken, Tolgay Arslan hakkında da bilgi verdi.

Ersun Yanal, Zenit'le oynanan UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, oynanan futboldan oldukça memnun olduğunu belirtti.

Ersun Yanal'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Bu iki devreli bir maç. Bir devresini bitirdik, bir devresi daha var. Oyuncularımızın oyun iştahını çok olumlu buluyorum. Özellikle uzun zamandır oynamayan Valbuena, Moses ve elbette diğer oyuncularımız."

"Bence her iki taraf için de keyifli bir oyundu. Bütün oyuncularımızın performansından memnunum. Zaman zaman kesintiler oluyor."

"Skorlar üst üste gelmeli. Son hafta oynadığımız oyunun gidişatı böyle olmamalıydı. Daha iştahlı oynamalıyız dış sahalarda. Kendimizi bu konularda eleştiriyoruz."

"Seyircimize teşekkür ederim"

"Arkamızda inanılmaz güçlü bir destek var. Bu ayrı bir duygu. Burada bu duyguyu yaşattıkları için seyircimize teşekkür etmek istiyorum."

"Fenerbahçe güçlü bir takım. Zenit'in gücüne saygı duyuyoruz. Ama Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Pozisyon, form olarak eşit olmayabiliriz. Ama emin olun ki, bu oyun giderek daha kaliteli olacak."

"Aslında pozisyon verdik. İki tane pozisyon verdik. Bir tanesinde Isla çok iyi kademeye girdi, bir tanesinde de penaltı oldu. Top rakipteyken daha sert olmalıyız. Savunma yapmak takımla birlikte olur. Yavaş yavaş onu da yapmaya başlayacağız."

"Skrtel çok özel bir oyuncu. Motive edilmeye ihtiyacı yok. Çok iyi bir profesyonel. Bugün oyuna başlamadan önce ve sonrasında aynı profesyonelliğiyle, içimizde belki de en hazırdı. Zenit için özel hazırlandığını düşünmüyorum. Her zamanki davranışıydı."

"Tolgay'ın durumu yarın belli olacak. Isınma esnasında kasında bir ağrı hissetti. Riske etmek istemedik."

"Bu iş tamamen fiziksel değil. İşin içinde birçok sosyal faktör var. Arada bir kırılma olduğunda tekrar başa dönüyorsunuz. Fenerbahçe büyük bir camia ve büyük bir takım. Ama takım olarak yıprandığı için, tamir etmekte zorlanıyoruz."