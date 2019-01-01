Ersun Yanal: Oyun disiplinine bağlı kaldık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor maçının ardından oyuncularının oyun disiplinini övdü.

Süper Lig'e ikide iki yaparak başlayan , evinde konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı ve yeni sezonun ilk puan kaybını yaşadı. Teknik direktör Ersun Yanal ise 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Oyun disiplininden kopmadıklarını belirten Yanal, "Bugünkü en büyük kazanım, maç sonrası taraftarların gösterdiği ilgi ve takdirdi. Mevkisinde oynamayan oyuncu sayısı fazla. Ona rağmen ilk yarı istatistikleri oldukça farklı seviyelere getiren bir oyun vardı. Çoğunlukla oyun disiplinine bağlı kaldık" dedi.

Transfer konusuna değişinen deneyimli futbol adamı, " konusunda uğraşılıyor, benim de bir şey söylemem doğru olmaz ama herhalde yarın gerekli açıklamalar gelir" diye konuştu.

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Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığının uzadığını açıklayan Yanal, "Milli ara sonrası büyük ihtimalle herkes sakatlıktan dönecek ama Hasan Ali'nin durumu biraz daha uzayacak. En az bir ay daha oynamayabilir" ifadelerini kullandı.