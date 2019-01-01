Ersun Yanal: Mehmet Ekici'yi oyundan almak zorunda kaldım, faul bile verilmedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayserispor maçının ardından maçın hakemi Alper Ulusoy'u eleştirdi.

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında 1-0 mağlup olurken, maç sonunda ise Ersun Yanal'ın hedefinde hakem Alper Ulusoy vardı.

"10 kişi kalmamızın payı büyük ama Fenerbahçe'nin oyununu 45 dakikada kıyaslarsak ortada geçen bir maç oldu ve daha sonra da üstünlük kurabileceğimiz bir maçtı," diyen Yanal, hakemin kararları için ise şunları söyledi:

"Meslek hayatım boyunca hep kendi takımımı konuştum, şu an da bunu yapmak istiyorum ve birçok pozisyonu tartışıp hakeme bağlamak asla prensibim değil. Ama lütfen bazı pozisyonlara Fenerbahçe'nin şu anki durumuna göre bakmayın. Mehmet Ekici'yi oyundan almak zorunda kaldım, faul bile verilmedi. Frey'in pozisyonu var. Ayrıca bir şey sormak istiyorum; Soldado'nun pozisyonu ceza alanı içinde olsa penaltı mı verilecekti, bunu da merak ediyorum."