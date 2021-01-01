Ersun Yanal: Maç kazanma arzumuz beni mutlu ediyor

Ersun Yanal, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 19. haftasında ile berabere kalan Fraport TAV 'un teknik direktörü Ersun Yanal, oyuncularının maç kazanma arzusunun kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde istedikleri yere yaklaşmaya devam ettiklerini belirtti.

Daha planlı futbol oynamayı hedeflediklerini ifade eden Yanal, şöyle konuştu: "Gün geçtikçe takım olmakta iyi adım atıyoruz. Genç oyuncularımız var. Onların da takımlarına katkısında oldukça yol katettik. Oyuncularımın maç kazanma arzusu beni mutlu ediyor. Bugün oyun planına sadık kalmaları güzel. Antalyaspor takımı genç oyuncularıyla ikinci yarıda üst sıralara tırmanmak isteyecek."