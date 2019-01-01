Ersun Yanal: Kurgu ile şampiyon olacağımızı iddia edenlere selam söylüyorum

Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ve oyunculardan Emre Belözoğlu ile Garry Rodrigues açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 10. haftasında liderlik koltuğuna oturmak isteyen , deplasmanda İstikbal Mobilya 'a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yapan sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Ersun Yanal sorumluluğu üstlendi.

Yanal "İstatistikler ve rakamlar bizden yana olsa da bizden yana olmayan tek şey sonuç, bunun sorumlusu da benim. Rakamlardaki üstünlüğümüz, istatistiklerimiz bizim lehimize olsa da bunu skora çevirmemiz gerekiyor. Bunu yapacak güçteyiz. Son olarak şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kurguyla şampiyon olacağını iddia edenlere buradan selam söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu: "Pozisyona girerseniz, atacaksınız"

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu ise "Bakıldığında zor bir süreçten geçen Kayserispor, büyük takımlara karşı oynayacağı maçları hedef görür. Soyunma odasına önde girebilirdik. Bu tarz maçlarda pozisyona girerseniz atacaksınız yoksa rakibiniz dakikalar ilerledikçe direnç kazanır. Fırsatlar yakaladık ancak atamadık. İkinci yarı oyunu forse ettik. Onlarsa geçiş oyunlarıyla pozisyon aradı. Yapacak bir şey yok. Bu tarz maçları daha önceden koparmamız gerekiyor, inşallah gelecek maçlar için bize ders olur. Taraftarlar sağ olsun sözlerime teveccüh gösteriyor ancak benim sözlerimden önce sahada yaptıklarımız önemli. Bugünkü sonuçtan en başta biz çok üzgünüz. Umarım önümüzdeki haftalarda bunları sahaya yansıtacak iradeyi ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

Garry Rodrigues: "Kötü bir sonuç aldık"

Karşılaşmada en çok pozisyona giren oyunculardan olan Garry Rodrigues "Kötü bir sonuç aldık, yaptığımız hatalar da vardı. Bunlardan ders çıkartıp daha iyi çalışarak geri dönmek istiyoruz. Kaçan pozisyonlar vardı, benim de kaçırdıklarım vardı. Sıradaki maçlarda bunları değerlendirip daha iyi sonuçlar almamız gerekiyor" dedi.