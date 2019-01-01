Ersun Yanal: Kazanmayı alışkanlık haline getireceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, galibiyet serisine başlamak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal, galibiyetin yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

"Bir süreç yakalamak zorundayız. Bu da Fenerbahçe'ye yakışan bir süreç olmalı. Bugün sadece ilki oldu, süreç başladı."

"Kazanamamayı alışkanlık haline getirmiş bir takımı tam tersine kazanmayı alışkanlık haline getirmiş bir takım yaparsak her şey çok farklı olacak."

"Taraftarımızla çok daha güçlüyüz. Bugün onlarla birlikte çok iyi mücadele ettik, onlara minnettarız."

"Bugüne kadar Fenerbahçe'nin olmaması gereken bir performans sergiliyorduk, bunu hızlıca tersine çevirmemiz lazım. Bugün de bir başlangıç oldu."

"Moses sadece 1 antrenman yapabildi. Önemli bir oyuncu, çok katkısı olacak. En azından kulübeden gelip katkı sunacak bir isim şimdilik."