Ersun Yanal: Kazandık ama taraftarın beklediği oyunu ortaya koymalıyız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kasımpaşa maçının ardından öz eleştirilerde bulundu.

, Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında sahasında ağırladığı 'yı 3-2 mağlup edip maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, karşılaşmanın ardından teknik direktör Ersun Yanal değerlendirmelerde bulundu.

Kazanmalarına rağmen oynadıkları futbolu eleştiren Yanal, "Bugün oyunun hakimi biz olamadıysak bu kabul edilebilir değil. Ben kabul edemem. Fenerbahçe bugün kazanmıştır ama taraftarımızın beklediği oyunu ortaya koymalıyız" ifadelerini kullandı.

"Biz, başkanımızdan en genç oyuncumuza kadar bir şeyleri değiştirmek için çaba harcıyoruz," diyen Yanal, "Bugün çok iyi oynadığımız ama üç puanı alamadığımız maçların da tedirginliği vardı üzerimizde" yorumunu yaptı.