Ersun Yanal: Kariyerim boyunca unutamayacağım bir mağlubiyet aldık

Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Hatayspor'a 6-0 kaybeden Antalyaspor'da teknik direktörü Ersun Yanal değerlendirmelerde bulundu.

Ersun Yanal, Antalya Stadı'nda dün oynanması planlanırken yoğun yağışın saha zeminini müsabaka yapılmasına elverişsiz hâle getirmesi nedeniyle bugüne ertelenen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Aldıkları farklı yenilgiye dikkati çeken tecrübeli teknik adam, "Futbolun içinde her türlü aksiyonun olabileceğini söylemiştim. Bugün bu aksiyonu kariyerim boyunca unutamayacağım şekilde hep beraber yaşadık" ifadelerini kullandı.

Maçın bütününde yüksek enerjiyle oynamaları gerektiğini aktaran Yanal, bugün erken yedikleri gollerle düşüş yaşadığını anlattı. Yanal, takımdaki bu moral bozukluğunu ortadan kaldırmak için gerekeni yapacaklarını sözlerine ekledi.