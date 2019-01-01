Ersun Yanal: Hücumda iyiyiz savunmada çözülüyoruz

Cagliari ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, takımının hücum performansını överken defansta sıkıntı yaşadığını belirtti.

Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-2 eşitlikle tamamlanan maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Yanal, taraftar desteğinin önemine değindi.

İlk olarak maçı değerlendiren deneyimli teknik adam, “Pozitif taraflar var. Zaman zaman çok iyi hücum yapıyoruz. Hücumu çok iştahlı yapıyoruz. Takım savunmasına gelince, zaman zaman orada çözülmeler yaşıyoruz. Takım savunmasını yapmak kolektif bir iş. Bütün takımın katılması ve aynı anda emek harcaması gereken bir koordinasyon. Bunun oturması ve işler duruma gelmesi için takımın kendisine olan güveninin oldukça yerine gelmesi gerekir. Bu da hücumdaki skorla olması gereken bir şey. Bunu yakalayacak coşkuyu takımda görüyoruz. Bugün genç oyuncularımızın birkaçı haricinde tamamı oynadı. Onları da en azından Kadıköy’de sahaya çıkarmış olduk ve o heyecanı o çimlerin üzerine basarak yaşadılar. Oynayacağımız bir maçla daha hazırlık süreci bitecek. Artık gerçek kulvar bizim için başlamış olacak" dedi.

"Taraftara ihtiyacımız var"

Taraftar desteğinin önemine değinen Yanal, “Biz taraftarıyla camiasıyla bütünlüğü yaşadığında başaramadığımız hiçbir sonuç yok. Biz taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Onların bütün oyuncularımıza, bize destek olmasını temenni ediyoruz. Hep bunu diliyoruz. Onlarla o gücü yakaladığımızda neler yapabileceğimizi görüyoruz, hissediyoruz. Geçen sezon Fenerbahçe’nin belki de lig tarihinde en kötü sezonlarından birini yaşadığında bile seyirci ortalamasında taraftarlarımızın bize desteğiyle ’nin 1 numaralı kulübü olduk. Şampiyon olduğumuzda da burada yaşayan biri olarak ne kadar büyük bir coşkunun bizi beklediğini çok iyi biliyorum. O yüzden onlara ihtiyacımız var. Onların tepkilerini, bize olan sevgilerini desteklerini biliyoruz. Şu anda birlik olma zamanı, tek yumruk olma zamanı. Buna çok ihtiyacımız var. İyi başlayalım, tek yumruk olalım, istediğimiz hedefe doğru koşalım” şeklinde konuştu.

"Her türlü fedakarlığı yapacağız"

Başkan Ali Koç’un transfer açıklamalarına ilişkin soruya ise Yanal, "Başkan gayet açık ve net bir şekilde anlattı. O gün gelsin bakalım duruma göre bizde eğer gerekiyorsa konuşuruz. Gerekiyorsa istişaresini yapar, takımımızın ne kadar güçlü olması gerekiyorsa emeğimizi onun içine dökeriz. Sonuçta burada bütün bu süreci birlikte yaşayacağımız camiamız ve taraftarımızla sonuç almak için her türlü fedakarlığı yapacağız" cevabını verdi.