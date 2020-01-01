Ersun Yanal: Hedefimiz Avrupa'da oynayabilecek bir Antalyaspor

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Ersun Yanal, iddialı açıklamalarda bulundu.

Kırmızı-beyazlı kulübün 3,5 yıllığına anlaştığı teknik direktör Ersun Yanal için Antalya Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktör Yanal ile uzun dönemli hedeflerinin olduğu için 3,5 yıllık anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Yanal'ın şampiyonluk yaşadığını, Anadolu kulüplerinde de önemli başarılar elde ettiğini kaydeden Öztürk, deneyimli teknik adam ile hedeflerinin birbirine uyduğu için güzel bir frekans yakaladıklarını aktardı.

Yanal ile başarı elde edeceklerine inandıklarını dile getiren Öztürk, "Hocamızla planımız net. Genç oyuncuları mümkün olduğunca ağırlıklı oynatarak Türk futboluna kazandırmak. Bunu sportif başarıyla beraber yapabilmeyi istiyoruz. Bir sene Avrupa'ya giden, diğer sene düşmemeye oynayan bir kulüp olmak istemiyoruz. Bir başarı yakalayacaksak istikrarlı olmalı. Kulüp olarak bir yapılanma içerisindeyiz. Futbol takımımızda oyuncuların yaş ortalaması gittikçe düşüyor. Bu durumu sistematik hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Hedeflerimizi uzun dönemli tutuyoruz"

olarak başarıya aç bir kulüp olduklarına işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Antalyaspor'u devamlılığı olabilecek, doğru şekilde yönetilen, doğru şekilde planlama yapılan bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Hocamızın da bu başarının mimarlarından olacağını düşünüyoruz. Hedeflerimizi uzun dönemli tutuyoruz. Hedeflerimizin gerçekleşmesi, düşüncelerimizin oturtulması, doğru yapılanma için 1,5 yıl gibi bir dönem düşünüyoruz. Antalyaspor'u her sene Avrupa'ya oynayabilen kulüp haline getirmek istiyoruz. Bunu da genç çocuklarla doğru şekilde yapmak istiyoruz. Burada önemli olan sabırlı davranabilmek."

Öztürk, salgın tedbirleri dahilinde geçen yıl olduğu gibi takımı bu sene de kendi otellerinde kampa alabileceklerini, bu durumu da sürecin belirleyeceğini vurguladı.

"Avrupa'da oynayabilecek bir Antalyaspor oluşturmak en büyük hedefimiz"

Teknik direktör Ersun Yanal, 'deki kulüplerin borç içerisinde olduğunu, bu borcu yönetebilecek kabiliyetlerinin olmadığını söyledi.

Kulüplerin artık başka bir yöne evrilmeleri gerektiğini belirten Yanal, Antalyaspor'un bu süreçte kendi markasını Öztürk ailesinin markasıyla birleştirdiğini, doğru adımlar attığını kaydetti.

Kendilerine düşenin ise bu marka için doğru planlama ve program yapabilmek olduğunu anlatan Yanal, "Genç oyuncu yetiştirmek adına çaba sarf etmeye ve bunun sürdürülebilir, kalıcı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Antalya'nın büyük organizasyon yapma becerisini Antalyaspor markası altında birleştirdiğimizde dünyayla çok rahatlıkla entegre olmuş bir kulüp yaratabiliriz. Bunun için derin nefes almaya gerek var. Süreci doğru yönetmeye ve skorlarla barışık yürümeye gerek var. Bu hedeflerde başarılı olacağımıza inandığımız için burada buluştuk" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde genç oyuncuları kazanmaya büyük önem verdiğini vurgulayan Yanal, şöyle konuştu:

"Ligde kalıcı bir sıralama içerisinde olabilecek, bu sıralamada her yıl daha üst sıralara tırmanabilecek ve Avrupa'da oynayabilecek bir Antalyaspor oluşturmak en büyük hedefimiz. Antalyaspor'un kalıcı bir şekilde her yıl zirveyi zorlayabilecek, Avrupa kupalarına gidebilecek, birçok kulübün de ilham alabileceği örnek bir yapıya sahip olmasını istiyoruz. Altyapıdan iyi oyuncuları çıkartmak, doğru transferler yapmak bu başarıyı getirecektir. Kulübün de avantajlarını kullanarak 1,5 yıl içerisinde 'Artık biz burada oynuyoruz' deme güvenini hissettirebileceğimiz bir ortam yaratacağımızı düşünüyorum."

Yanal, 3,5 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra stadı inceleyerek bilgi aldı.